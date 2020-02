Diễn viên Phùng Cường kể chuyện ‘ăn cơm dương gian làm việc âm phủ’

Quảng cáo

Nhà báo Lại Văn Sâm và ê kíp Sống ở mỏ 2

Phút phiêu trong "Sống ở mỏ"

Nhà báo Đình Thắng (báo Tiền Phong)-đồng đội của anh trong "Sống ở mỏ"

Diễn viên này bảo, đây là lần đầu tiên trong đời biết khái niệm vui “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ”: Môi trường làm việc 12h đồng hồ mỗi ngày ở độ sâu vài trăm mét dưới lòng đất; những khoảnh khắc mìn nổ lấy vỉa than, những lúc quần quật như một người công nhân thực thụ với khoan - cào - đào - bới; những lúc tan ca chờ Song Loan đưa lên mặt đất.



“Tham gia chương trình “Sống ở mỏ”, chúng tôi cũng ở ký túc với những người thợ lò, tự đi chợ nấu nướng, ăn uống sinh hoạt cùng với công nhân, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời, chuyện nghề... qua đó, càng hiểu và trân trọng những người công nhân than”, anh nói. Phùng Cường bảo nhờ trải nghiệm này mà vượt qua được những giới hạn của bản thân, những nỗi sợ hãi, sự tư ti và đánh thức bản lĩnh vốn có mà bấy lâu nay rụt rè.



Dịp Tết nguyên đán vừa qua, Phùng Cường tham gia chương trình hài Tết Hoán đổi thân xác với vai trò đạo diễn và diễn viên chính. Tuy thế, thời gian tới anh có ít thời gian đóng phim hơn vì còn tập trung phát triển kinh doanh.





“Sống ở mỏ” gồm 14 tập lên sóng VTV3 vào 10h mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần kể từ 09/10/2019 và chuẩn bị phát sóng tập cuối cùng vào thứ Bảy 15/2/2020. Nhà báo Lại Văn Sâm là người dẫn chương trình, còn lại 8 nhân vật trải nghiệm chia thành 4 đội: MC Thảo Vân với diễn viên Phương Anh, nhà báo Minh Trí với giảng viên thanh nhạc - nghệ sĩ Opera Phúc Tiệp, hoạ sỹ Ngô Cường và đầu bếp Duy Thái, còn Phùng Cường (nổi tiếng với bộ phim Ma Làng) chung đội với nhà báo Đình Thắng (báo Tiền phong).Phùng Cường bảo thử thách lớn nhất mà đội của Phùng Cường vượt qua đầu tiên-chính là vượt qua nỗi sợ của bản thân khi mà phải vào những nơi tối tăm, bí bách, chật trội và ngộp thở. Cường kể, nhiều nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành như sửa đầu tầu Song Loan ở tập 3, hay khai thác than ở vỉa than mà có quảng đường di chuyển lên tới thầm 7km trong lòng đất…“Thử thách khó khăn nhất có lẽ là nhiệm vụ đi khai thác than tại vỉa, đó là một hành trình dài nhiều cảm xúc”, Phùng Cường nói. Hôm trước Phùng Cường và anh Đình Thắng nhận nhiệm vụ về Hải Dương thăm gia đình thợ lò Dương Văn Nghĩa, 4h sáng hôm sau anh em đã phải dậy để kịp chuyến xe công ty đón sớm.Họp giao ca nhận nhiệm vụ xong là tất cả cùng kéo nhau tới ga Song Loan, đi 2 chặng tàu điện là bắt đầu tới những lối hang nhỏ trong lòng đất chia ra các nơi nhận nhiệm vụ. Địa điểm khai thác mà Phùng Cường phải đến là khá xa, đi bộ cỡ 45 phút mới tới. Không phải đi người không mà còn phải mang nhiều dụng cụ chuyên dụng để phục vụ công việc khai thác. Mỗi người vác theo tối thiểu từ 20kg - 70kg đồ.“Đi dưới lòng đất tối, ít không khí, lắm lúc còn không thể đứng thẳng để đi được, vừa lom khom vác đồ, vừa phải tránh bị những thanh sắt dưới hầm lò có thể chút bất cẩn sẽ bị chọc vào đầu, vào tai”, Cường kể. Chưa kịp thở khi tới nơi, ê kíp nhận nhiệm vụ khoan vỉa để đặt mìn (thuốc nổ), việc đặt mìn có chuyên gia lo.“Việc khoan lỗ đặt mìn nghe thì dễ chứ với một người không quen lao động nặng nhọc như Phùng Cường là một thử thách lớn. Tê tay, mỏi vai, mỏi lưng, chùn gối, khó thở, mặt mày đen nhẻm lấm lem... nhưng tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu cho một ngày làm việc căng đét”, anh cười.

Bảo Hân