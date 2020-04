Lady Gaga quyên được hơn 35 triệu USD, tổ chức show truyền hình lịch sử về COVID-19

Quảng cáo

Daily Mail đưa tin, Lady Gaga gây tiếng vang lớn khi huy động được số tiền “khủng” ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, nữ ca sĩ sinh năm 1986 và tổ chức Global Citizen đã quyên góp được 35 triệu USD (khoảng 827 tỷ đồng) trong chiến dịch đẩy lùi chủng virus corona mới (SARS-CoV-2).

Lady Gaga.

Chưa dừng lại ở đó, Lady Gaga đang có kế hoạch ra mắt một chương trình truyền hình đặc biệt để chống lại đại dịch hoành hành toàn cầu.

Sự kiện lịch sử này mang tên “One World: Together at Home” (tạm dịch là Một thế giới: Cùng nhau ở nhà) dự kiến phát sóng vào lúc tối ngày 18/4 (giờ địa phương) trên các kênh NBC, ABC và CBS. Chương trình do Global Citizen và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hợp tác sản xuất, được dẫn dắt bởi 3 MC đình đám Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colber.

Ba MC nổi tiếng Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colber (trái qua) giữ vai trò dẫn dắt chương trình.

Theo giới thiệu, “One World: Together at Home” là nơi vinh danh các nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu của WHO để dập tan COVID-19. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp thông tin về các tổ chức từ thiện, nơi cung cấp thực phẩm của từng địa phương, cũng như nơi ở và chăm sóc sức khỏe cho những người cần giúp đỡ nhất trong giai đoạn khó khăn này.

Không chỉ vậy, chương trình sẽ gồm những phần có nội dung giáo dục, nâng cao nhận thức cho công dân toàn thế giới thực hiện các hành động có ý nghĩa, nhằm thúc đẩy sự chung tay góp sức chống lại COVID-19.

Các cuộc phỏng vấn những chuyên gia từ WHO, cũng như phản ánh các câu chuyện từ những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống đại dịch cũng sẽ được giới thiệu.

Thêm vào đó là sự tham gia của loạt nghệ sĩ tên tuổi như Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Greenie's Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris và Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan và Stevie Wonder…

Billie Eilish, Elton John... Chris Martin và Keith Urban đều tuyên bố sẽ tham gia chương trình.

Nhiều màn trình diễn âm nhạc đến từ các ngôi sao hàng đầu quốc tế, cùng với những cam kết trị giá hàng triệu USD cho Quỹ Solidarity Response của WHO, cũng được hé lộ.

“Chúng tôi muốn làm nổi bật tầm quan trọng của phong trào văn hóa lịch sử chưa từng có này. Chúng tôi cũng muốn tuyên dương, khích lệ sức mạnh tinh thần của con người”, Lady Gaga phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/4.

Giọng ca “Telephone” nói thêm, đã vạch sẵn kế hoạch huy động thêm tiền quyên góp. Cô nhấn mạnh, chương trình sắp ra mắt không phải nhằm mục đích gây quỹ. “Hãy cất ví của bạn đi và ngồi xuống, thưởng thức chương trình mà tất cả các bạn đều xứng đáng”, cô nói.

Ngoài các kênh truyền hình lớn, “One World: Together at Home” cũng phát trực tiếp trên YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter và nhiều nền tảng khác.

Tú Oanh

Theo Daily Mail