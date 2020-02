‘Sinh tử’: Những 'bí mật' hậu trường được tiết lộ gây bất ngờ

Quảng cáo

Có cảnh phải quay… 70 lần

Khó khăn nhất với đạo diễn và diễn viên tham gia bộ phim là họ phải rất tập trung nghiên cứu kịch bản, trao đổi để nắm bắt đường dây tâm lí, cũng như cách thể hiện cho thuyết phục, tránh minh họa khiên cưỡng. Vừa diễn, vừa thoại những lời họ chưa từng nói trong đời sống thường nhật dẫn đến nhiều cảnh phải quay lại đến 70 lần mới hoàn thành.

“Sinh tử” có nhiều câu chuyện về chính trị, thủ tục hành chính, nguyên tắc tố tụng hình sự… nên lời thoại có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nhiều ẩn ý phải diễn rất đanh thép, mạnh mẽ và lại đòi hỏi phải có sự chuẩn xác cao độ nên các diễn viên rất khó thuộc thoại. Khó nhất là những từ ngữ chuyên ngành vì nó rất lạ tai khiến họ không tài nào nhớ nổi. Vừa nhớ thoại chuẩn chỉnh, vừa phải diễn cho ra tâm lí nhân vật, vừa phải thực hiện theo yêu cầu của đạo diễn... là khó vô cùng.

NSND Khải Hưng và DOP Nghiêm Bá Hoài tại phim trường Sinh tử.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên phim truyền hình Việt đi sâu phản ánh hoạt động nội bộ cơ quan chính quyền của một tỉnh hoặc hoạt động của các cơ quan đặc biệt như viện kiểm sát, công an. Người xem được chứng kiến đời sống của quan chức trên phim, cách họ thực hiện công vụ, cách họ sống. Những vai quan chức như thủ trưởng công an, viện kiểm sát, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Giám đốc các sở... không chỉ nhiều từ ngữ mang tính chuyên môn học thuật mà việc nhấn nhá ngữ điệu như thế nào cũng phải chuẩn chỉ, vì chỉ không đúng giọng điệu là câu nói có thể mang một nghĩa khác hay nói trượt một từ cũng sai nghĩa. Các diễn viên đều không tránh khỏi căng thẳng khi phải nói đúng từng từ, câu và từng dấu chấm, dấu phẩy. Đặc biệt những cảnh quay trong phòng họp, ngôn ngữ nói ra phải mang tính định hướng, trong khi phim thu tiếng trực tiếp, có những nhân vật lời thoại dài hơn một trang.

NSND Trọng Trinh (vai Bí thư Nhân) cho biết: “Thường thường, tôi với một số diễn viên sẽ ngồi học thoại với nhau từ 9 giờ tối ngày hôm trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Nhiều khi nghĩ mình đã thuộc hết rồi, yên tâm đi ngủ nhưng sáng dậy thì đầu trắng xoá, không còn một lời thoại nào trong đầu nữa”. Cùng chung cảnh ngộ, những ngày đầu bước vào quay, diễn viên Thúy Hà (vai Phó chủ tịch tỉnh) thực sự choáng, bởi mọi thứ khó hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Chị nói rằng, cảnh nào cũng khiến các diễn như đánh vật, vã mồ hôi, căng thẳng tột độ…, thậm chí có lúc mất tự tin vào bản thân. NSND Hoàng Dũng thì thừa nhận vai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa là vai diễn mà ông đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và đây thực sự là một trong những vai diễn tâm đắc nhất của ông.

Đại cảnh hoành tráng và 60 mâm cơm

Cảnh sập mỏ đá Thanh Lâm xuất hiện ngay từ tập đầu tiên của “Sinh tử” đã thực sự gây xúc động cho khán giả. Để có được cảnh quay chân thực, sinh động, ekip làm phim đã liên hệ với một đơn vị sở hữu mỏ đá và được đồng ý để quay cảnh nổ và sập mỏ đá thật. Nhiều thành viên trong đoàn phim hôm đó quay bằng camera điện thoại và thấy vô cùng đáng sợ, cảm giác như sạt cả quả núi vậy. Đó là một ngày quay rõng rã của ekip, không được phép quay lại, không được sai sót. VFC đã phải huy động 3 ekip đoàn làm phim để phục vụ cho đại cảnh này. Thời điểm quay rất nắng nóng, nhưng ai nấy đều căng mình tập trung.

Có những cảnh quay, Sinh tử phải huy động lực lượng người tham gia đông kỷ lục.

Trên fanpage của bộ phim, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên về đại cảnh sập mỏ đá. Họ thực sự không nghĩ phim truyền hình Việt lại làm được như vậy. Không quá khi nói đây là một trong những đại cảnh quy mô, dàn dựng công phu nhất từ trước đến nay của VFC.

Trên phim trường hôm đó, việc dồn nhân lực ba đoàn phim hỗ trợ cho đại cảnh này đã khiến “Sinh tử” trở thành phim có nhiều đạo diễn, quay phim, trợ lí diễn xuất, trợ lí sản xuất, phục trang, ánh sáng... nhất trong lịch sử VFC. Ngoài ra, còn có vài trăm diễn viên quần chúng, hàng chục chiếc cần cẩu, rồi xe cơ động, xe cứu thương... Và tất nhiên, quan trọng hơn cả, chính là tầng tầng lớp lớp đất đá sập xuống đã mang đến một cảnh quay rất hoành tráng, ấn tượng.

Đó cũng lần đầu tiên, khâu hậu cần ở một đoàn làm phim truyền hình phải làm… 60 mâm cơm mới đủ phục vụ bữa ăn cho toàn bộ những người đến ghi hình cảnh quay. Với những người làm nghề, cảnh quay này là một ấn tượng, một cơ hội hiếm hoi, một trải nghiệm quý giá, và không bao giờ quên dù nó chỉ lên hình ở một thời lượng ít ỏi.

Vô số lần thay đổi kịch bản

Được biết, trước biên kịch Phạm Ngọc Tiến, đã có rất nhiều biên kịch thất bại với “Sinh tử”. Biên kịch Phạm Ngọc Tiến cho biết ông đã phải viết tương đương với 1.200 trang sách trong suốt 3 tháng làm việc cật lực cho kịch bản này. Sau đó, anh tiếp tục phải viết lại toàn bộ kịch bản một lần nữa do yêu cầu về nội dung có sự điều chỉnh.

Theo êkip làm phim, cái khó của một bộ phim dài tập có đề tài nóng, nội dung chạm đến những vấn đề chính trị là cần sự tìm hiểu rất kĩ để xây dựng kịch bản thuyết phục được khán giả chứ không phải sao chép các tài liệu báo chí, văn bản nghị quyết. Vì thế, thời gian mà những người chịu trách nhiệm sản xuất dành cho dự án này gấp nhiều lần so với các dự án phim khác, từ giám đốc sản xuất Đỗ Thanh Hải đến các thành phần như biên kịch Phạm Ngọc Tiến, hai đạo diễn Khải Hưng và Mai Hiền, DOP Nghiêm Bá Hoài... Ngoài ra, do thời gian xây dựng kịch bản mất mấy năm, trong khi thực tế thay đổi liên tục nên đội ngũ biên tập, giám đốc sản xuất và đạo diễn phải bổ sung cho kịch bản rất nhiều. Dòng phim chính luận phải bám rất sát thời sự mới gây được hào hứng cho khán giả.

Hậu trường một cảnh quay tại toà án.

Là một trong ít bộ phim đề cập đến vấn đề chính trị, chuyện quan chức tham nhũng, tha hóa, đoàn làm phim cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn những địa điểm quay phim. Với chủ đề trọng tâm như vậy, việc tìm đến các cơ sở công quyền, các trụ sở tỉnh ủy hay ủy ban là điều tất yếu, làm sao để có thể thuyết phục họ tin tưởng việc truyền tải thông điệp đến từ bộ phim tới công chúng cũng là điều hết sức khó khăn. May mắn là đoàn làm phim đã nhận được sự ủng hộ của một số địa phương để hoàn thành những cảnh quay.

Cái nắng 50 độ C và rating vượt 8.0

Những bộ phim truyền hình về đề tài tâm lí, gia đình, tình yêu... dễ chạm tới số đông khán giả bởi sự gần gũi với đời sống. Phim chính luận “Sinh tử” ngoài áp lực về sự chỉnh chu của đề tài thì những tuân thủ về sáng tạo của một bộ phim phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia cũng khiến lượng khán giả có phần bị thu hẹp hơn. Tuy nhiên, được biết, rating của phim đã vượt mốc 8.0 - mức rất cao đối với phim chính luận.

Người yêu thích phim “Sinh tử” đều có chung cảm nhận, bộ phim đã khoác lên màu sắc mới cho dòng phim chính luận, diễn biến phim hay, kịch tính và gay cấn. Thời điểm thực hiện bộ phim là lúc miền Bắc đang vào đợt nắng nóng cao độ, có hôm nhiệt đội ngoài trời lên đến 50 độ C, đội ngũ sản xuất như “đánh vật” với thời tiết. Diễn viên có cố cũng không diễn nổi, mặt mày vừa trang điểm đã trôi hết phấn, tóc tai búi gọn lại mướt mát mồ hôi… Tiến độ thực hiện bộ phim do đó mà đội lên khá nhiều so với dự kiến. NSND Khải Hưng - đạo diễn của phim đã bày tỏ “Đây cũng là thời cơ có một không hai, chưa chắc về sau có ai có cơ hội làm phim như thế này”. Và đó cũng là suy nghĩ của nhiều người khác trong đoàn làm phim “Sinh tử”.

Nhã Khanh