Thanh Bình trải lòng về cuộc sống mới và lý do ly hôn Ngọc Lan

Diễn viên Thanh Bình đến buổi hẹn với tâm trạng thoải mái, thân thiện. Anh mở lòng, chia sẻ về cuộc sống mới, nhìn nhận thẳng thắn sau những ồn ào đổ vỡ với Ngọc Lan. Điều này khác với Thanh Bình trước đó, luôn từ chối nhắc đến chuyện ly hôn mỗi khi được hỏi.



Chia sẻ với Zing.vn, nam diễn viên Lời nguyền lúc 0 giờ tiết lộ hiện anh và Ngọc Lan đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cả hai vẫn nói chuyện, vui vẻ và dành nhiều thời gian bên con trai Louis.



"Lùm xùm sau ly hôn là điều đáng tiếc"

Thanh Bình tiết lộ anh đã lấy lại được cân bằng sau biến cố hôn nhân. Ảnh: Bá Ngọc.

Nam diễn viên cho biết anh và Ngọc Lan ly hôn vì khác biệt tính cách, không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Bá Ngọc.

- Thời gian gần đây, Thanh Bình xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò. Khán giả lo lắng cho sức khỏe khi thấy anh bị sụt cân?- Vào tháng 3 tới đây, tôi chuẩn bị tham gia quay cho một dự án điện ảnh mới. Từ tháng 11 năm ngoái, đạo diễn đã yêu cầu tôi phải ép cân lại cho gầy và gọn hơn để phù hợp với tạo hình trong phim. Bởi vậy, thời gian này, tôi đang cố gắng siết cơ lại. Vì thế, khán giả thấy tôi với ngoại hình gầy gò hơn trước.Hơn nữa, tôi là dân thể thao, biết chơi nhiều môn như võ thuật, bóng đá.... nên việc tăng hay giảm cân là điều không quá khó. Còn khán giả cứ yên tâm là sức khỏe của tôi bình thường, không có vấn đề gì. Tôi cũng không phải bị sụt cân do suy sụp sau hôn nhân như suy nghĩ của một số người. Tôi ổn mà. (Cười).- Dường như anh đã lấy lại được cân bằng sau những lùm xùm hậu ly hôn với Ngọc Lan?- Cả tôi và Lan đều đã lấy lại được cân bằng sau ly hôn. Thời gian tới, tôi tham gia vào nhiều dự án điện ảnh và web drama. Ngọc Lan cũng bắt đầu đi đóng phim trở lại.Chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, thỏa thuận về việc chăm sóc Louis. Thời gian này, tôi khá rảnh rỗi nên dành hết cho con trai. Bé cũng không đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hai bố con quấn quýt nhau cả ngày. Bản tính tôi trước giờ thích không khí gia đình, chăm sóc con cái và trồng cây cối.Tôi không ở quá xa con nên nhớ thì cứ qua đón thôi, không gặp cản trở gì. Ngọc Lan tạo mọi điều kiện để hai bố con được gặp gỡ nhau thường xuyên.- Bé Louis có cảm nhận được việc bố mẹ đã đường ai nấy đi?- Louis còn quá nhỏ nên chưa biết việc này. Lâu lâu, bé có hỏi bố ở đâu hay mẹ đi đâu mà không thấy. Chúng tôi thường trả lời câu hỏi của bé rằng ba mẹ đi quay phim hay làm công chuyện gì đó, chưa thể ở đây được. Căn bản ngay từ nhỏ, Louis cũng quen với việc bố mẹ đi phim nhiều.Louis mới gần 3 tuổi chưa nhận thức được chuyện bố mẹ ly hôn nên không hỏi những câu riêng tư, nhạy cảm. Ở giai đoạn này, tôi và Lan đều dành hết tình cảm, bù đắp cho con. Còn đến giai đoạn mà bé biết được sự việc thì chúng tôi sẽ thảo luận để nói chuyện với con một cách văn minh nhất.Chúng tôi đang lên kế hoạch cho bé đi chơi chung nhưng lúc Lan rảnh thì tôi bận nên vẫn chưa sắp xếp được. Có thể trong thời gian tới, mọi người sẽ thấy tôi và Lan cùng nhau đưa con đi chơi, đùa giỡn với nhau rồi livestream. Hai người đã không còn trẻ nên chúng tôi hiểu được cái gì là tốt nhất cho con.Có thể giữa chúng tôi không còn tình cảm vợ chồng nhưng vẫn là một gia đình và bé Louis là sợi dây ràng buộc điều đó. Điều tôi mong mỏi nhất là bé cảm nhận được tình thương của cả bố lẫn mẹ và lớn lên trong hạnh phúc.- Khán giả hâm mộ vẫn mong muốn Thanh Bình và Ngọc Lan quay trở lại với nhau, hạnh phúc như trước đây. Anh có nghĩ đến việc sẽ trở về bên vợ cũ, ít nhất là vì con trai?- Việc chúng tôi tan vỡ đã xảy ra lâu rồi, không phải mới đây. Tôi và Lan ly thân vào tháng 4/2019 và ra tòa vào hồi tháng 10. Tính đến nay đã một năm trôi qua và mọi việc đang dần ổn định, lắng xuống. Chúng tôi đã có thể nói chuyện được với nhau và đang tập trung cho công việc cũng như dành sự chăm sóc tốt nhất cho con trai. Tôi không muốn đào sâu thêm về vết thương cũ.Tôi cảm nhận được tình cảm của khán giả khi ngày ngày vẫn nhận được tin nhắn qua Facebook. Họ mong chúng tôi quay trở lại để cùng chăm sóc Louis. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói thế này: "Mọi quyết định trong cuộc đời này đều có lý do của nó. Đúng sai bây giờ không còn quan trọng nữa rồi". Ở thời điểm này, điều quan trọng là bình đẳng, văn minh để nuôi nấng con trai thật tốt. Ngoài ra, hai người cũng theo đuổi công việc, đam mê của bản thân và cống hiến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn.Những ồn ào sau cuộc ly hôn của chúng tôi đã ảnh hưởng đến nhiều người và tôi thấy đáng buồn vì điều đó. Bây giờ, nói thật ra, tôi chỉ muốn yên phận.