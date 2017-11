Bản tin 14H: Bị phạt 5 triệu vì tung tin không đúng sự thật lên Facebook

Theo thông tin ban đầu từ Công an, trước đó ông Năm có ý định cho một nữ công nhân nghỉ việc nên phát sinh mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với công nhân này. Sau đó, ông Năm được cho là có móc súng loại rulo, dạng công cụ hỗ trợ dí vào nữ công nhân dọa bắn nhưng được người thân phát hiện can ngăn kịp thời, vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an địa phương.