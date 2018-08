Bản tin 14H: Con trai Bin Laden kết hôn với con gái kẻ cầm đầu vụ 11/9

2 thanh niên bê bết bùn đất, gục chết bên xe máy. Sáng nay (5/8), một người dân trú tại thôn 8, xã Ea Kly, huyện Krrông Pắk (Đắk Lắk), khi đi thể dục thì tá hỏa phát hiện thi thể của 2 nam thanh niên, một người gục chết bên xe máy, thi thể người còn lại cách đó chừng vài mét, liền trình báo cơ quan chức năng. Danh tính 2 thanh niên nói trên được xác định là: N.H.T (SN 2001) và N.X.T.H (SN 2000) cùng trú tại xã Ea Kly. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Container tông vào vách núi rồi lật nghiêng, lái xe mắc kẹt trong cabin. Khoảng 22h ngày 4/8, tại Km 56+500, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Cát (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), xe container BKS 09C- 063.34 kéo theo rơ - moóc 89R- 007.19, do Lại Duy Diên (SN 1984, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, bất ngờ tông vào vách núi bên trái đường. Cú tông quá mạnh khiến chiếc container cùng rơ - moóc lật nghiêng, hư hỏng nặng, lái xe Lại Duy Diên bị thương, mắc kẹt trong ca bin và phải 2 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới giải cứu được lái xe ra ngoài.

Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Lai Châu. Theo thông tin từ UBND xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đến hôm nay (5/8), lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở bản Nhóm 1. 5 nạn nhân đã tử vong được tìm thấy gồm: Lý Láo Tả, Lý Láo Lở, Lý Láo San (là người trong cùng 1 gia đình), bà Phàn Lở Mấy và Lý Láo Tả (con của ông Lý Y Sọm). Hiện, lực lượng biên phòng và người dân trong xã vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích.

Con trai Osama bin Laden cưới con gái một trong những kẻ cầm đầu vụ khủng bố 11/9. The Guardian dẫn lời bà Alia Ghanem – mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden – và những người thân khác cho biết hôm 4/8, gia đình bà tin rằng con trai bin Laden, Hamza bin Laden, đã kết hôn với con gái của Mohamed Atta, một trong những kẻ cầm đầu vụ tấn công 11/9. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung Hamza bin Laden vào danh sách những kẻ khủng bố đặc biệt nguy hiểm trên toàn cầu vì hắn ta "quyết tâm cam kết, hoặc đặt ra mối đe dọa cam kết thực hiện hành động khủng bố đe dọa an ninh của người dân Mỹ và an ninh quốc gia Mỹ". Hắn từng thề sẽ trả thù cho cái chết của cha. Tuy nhiên Hamza sống kín tiếng và không giữ liên lạc với gia đình kể từ khi Osama bin Laden bị tiêu diệt cách đây 7 năm.

Tổng thống Venezuela bị tấn công bằng máy bay không người lái. Reuters đưa tin, chiều 4/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị tấn công bởi một số máy bay không người lái gắn thuốc nổ khi đang phát biểu tại một sự kiện quân sự ở thủ đô Caracas. Vụ ám sát khiến 7 binh sĩ bị thương. May mắn, ông và các quan chức chính phủ khác không hề hấn gì. Một ngày sau đó, phong trào ngầm tại Venezuela có tên “Những chiến binh áo phông” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về âm mưu trên. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên cùng xe máy dưới kênh. Sáng 5/8, trong lúc đi làm đồng, một số người dân phát hiện thi thể 2 nam thanh niên cùng chiếc xe máy nằm dưới kênh, đoạn gần Xí nghiệp khai thác thủy lợi Nam Cầu Sơn thuộc xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Hai nạn nhân được xác định là Vũ Chí Thắng (25 tuổi), và Chu Văn Linh (28 tuổi, cùng trú tại xã Lãng Sơn, Yên Dũng). Công an xã Quỳnh Sơn cho biết, hình ảnh camera của nhà dân gần đó cho thấy, 2 thanh niên chạy xe máy với tốc độ nhanh, tới đoạn cua không kịp xử lý nên bị trượt ngã xuống kênh.



Tú Oanh