Bản tin 14H: Giám đốc Bệnh viện nội tiết Trung ương bị đánh

Ngày 21/7, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích cho ông Trần Ngọc Lương (57 tuổi, trú phố Khương Đình, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) là Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương.Hai đối tượng là Nguyễn Tuấn Anh (37 tuổi, trú số 241 Bắc Cầu, tổ 35 Ngọc Thụy, quận Long Biên) và Nguyễn Tuấn Tú (36 tuổi, trú số 462 Ngọc Lâm, Đức Giang, quận Long Biên).Công an quận Thanh Xuân đang tập trung truy bắt, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lạc (SN 1960) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, khoảng tháng 1/2015, Lạc biết anh NNH đang xin cho ba người cháu vào làm việc trong ngành công an nhưng không được. Lạc liền “nổ” với anh H. quen nhiều cán bộ công an nên có khả năng xin vào làm tại công an tỉnh. Từ tháng 1/2015 đến ngày 18/6/2015, anh H. đã bảy lần đưa tiền cho Lạc tổng cộng 270 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Lạc không xin việc như đã hứa mà sử dụng mua vé số, tiêu xài cá nhân.(