Bản tin 14H: Lo Mỹ không kích, Syria ráo riết phòng thủ

Vào khoảng 22h30 tối 9/4, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 8 (xã Nam Bình, huyện Đắk Song, Đắk Nông), xe máy do anh Trần Văn Thuận (SN 1984, ở thôn 6, xã Nam Bình) điều khiển, đã tông vào xe cứu thương mang do ông Tăng Chiến Thắng (SN 1967, ở TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cầm lái, chở người đi TP. Hồ Chí Minh cấp cứu. Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường, tông vào xe khách do anh Lê Đức Hải (SN 1976, ở TP Kon Tum) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người đi trên xe cứu thương cùng người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ba người khác trên xe cứu thương bị thương nặng.