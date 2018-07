Bản tin 20H: Hai thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan được giải cứu

Điều chỉnh lộ trình xe khách từ 9 tỉnh đi và đến Hà Nội. Để khắc phục tình trạng lộn xộn, mất trật tự giao thông trên tuyến đường vành đai 3 và đại lộ Thăng Long, Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo, điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách từ Hà Nội đi và đến 9 tỉnh phía Bắc… Các tuyến vận tải này, bao gồm các lượt xe từ bến xe Yên Nghĩa đi và đến 9 tỉnh, bao gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai. (XEM CHI TIẾT)

Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Ngày 8/7, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ hai bộ hài cốt do các đội hỗn hợp và đơn phương khai quật được trong Đợt tìm kiếm chung lần thứ 131 (tháng 5 – 7/2018). Số hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Hoa Kỳ để xác minh thêm. (XEM CHI TIẾT)

Vùng núi và trung du phía Bắc sẽ có mưa rất to, đề phòng lũ quét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển lên tới 5000m, nên trong đêm 7/7 và ngày 8/7 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường La (Sơn La) 57mm, Lào Cai 82mm, Bắc Quang (Hà Giang) 100mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 75mm,… Rãnh thấp Tây Bắc-Đông Nam và vùng xoáy thấp tiếp tục hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày 8-9/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn) có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mở thêm một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 8 giờ ngày 9/7. Ngày 8/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 08 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 8 giờ ngày 9/7, tiếp tục phát tối đa các tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ, công ty có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy để đưa dần mực nước về theo quy định.

Phó Thủ tướng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Long An và Tiền Giang. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 8/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã về thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo học giỏi của thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy.

Hai thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan được giải cứu. Lúc 17 giờ 20, 2 thành viên đầu tiên của đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được các thợ lặn đưa đến nơi an toàn. Có 18 thợ lặn tham gia cuộc giải cứu này, gồm 15 chuyên gia quốc tế và 3 đặc nhiệm Hải quân Thái Lan. 12 cầu thủ và huấn luyện viên được chia làm 4 nhóm ra ngoài.

Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung. Theo cơ quan quốc phòng Đài Loan, hai tàu khu trục USS Mustin và USS Benfold hôm qua hướng về phía bắc và đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đi vào khu vực này kể từ tháng 7/2017, khi tàu khu trục hạng nặng USS John S. McCain quá cảnh tại đây, theo CNN. Một quan chức Hải quân Mỹ đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nói với hãng tin Reuters, rằng chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước. Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Charlie Brown cho biết việc di chuyển của hai chiến hạm là "hoạt động quá cảnh bình thường" và đã được tiến hành trong nhiều năm. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 18.500 viên chức Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải trong sắc lệnh mới. Nhật báo chính thức Gazette của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 18.632 người đã bị sai thải; trong đó có 8.998 cảnh sát và 6.152 quân nhân, 1.052 viên chức thuộc Bộ Tư pháp và các thể chế có liên quan, 199 học giả... do tình nghi có liên quan tới các tổ chức khủng bố và các nhóm có "hành động chống lại an ninh quốc gia”. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, sắc lệnh trên có thể là sắc lệnh cuối cùng khi giới chức nước này trước đó cho biết tình trạng khẩn có khả năng kết thúc sớm nhất vào ngày 9/7, ngày Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Sáu vừa qua.

