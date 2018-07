Bản tin 20H: Hé lộ nơi Nga cất giữ hàng nghìn tấn vàng

Trưa 28/7, Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê Nghệ An) đón chị Võ Thị V (35 tuổi) về phòng trọ trên đường số 4, phường Bình Chiểu (Thủ Đức, TP HCM) nói chuyện. Một lát sau, Phong liên tục nói nhảm cho rằng trong phòng có ma. Phong khống chế chị V, sang phòng trọ kế bên lấy quần áo chất thành đống trước cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt.

Ngày 28/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 130-TTr/UBKTTW, ngày 27/7/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, đồng thời Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm.Ngày 28/7, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi), bảo mẫu cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, để điều tra hành vi bạo hành trẻ em. Ba hôm trước, khi người nhà đến cơ sở này đón bé gái 5 tuổi, phát hiện mặt cháu sưng tím. Cô bé cho biết, trong giờ uống sữa bị nôn nên bảo mẫu Phúc tát nhiều lần vào mặt. Bác sĩ xác định nạn nhân bị nứt xương hàm. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng thu giữ đoạn video do camera của trường ghi lại sự việc. Phúc thừa nhận hành vi nhưng cho rằng "không nghĩ lại khiến cháu bị thương như vậy".