Bản tin 20H: Nữ đại gia đi xế hộp rải 300 triệu khắp phố

Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay ông Trương Minh Tuấn vừa bị kỷ luật thôi chức vụ này. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Xem chi tiết)

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) vừa khởi tố, bắt ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Hà Giang) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Các quyết định tố tụng đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Công an Hà Giang đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, ông Hoài giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng) để trực tiếp sửa điểm thi của các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Xem chi tiết)

Sau 40 phút trì hoãn, có lúc định hủy công bố kết quả xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La, 11h40 ngày 23/7, lãnh đạo tỉnh cùng tổ công tác của Bộ Giáo dục và Bộ Công an đã thông tin về sự việc. Theo đó, qua thẩm định, tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện nhiều bài Ngữ văn được nâng điểm; riêng bài trắc nghiệm có dấu hiệu tẩy xóa. 5 cán bộ, trong đó có Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La, thực hiện hành vi gian lận này. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu, từ chiều và đêm 24/7, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, từ đêm 24/7 có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 25-26/7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150mm/ngày). Cảnh báo, từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, có khả năng kéo dài đến đầu tháng Tám.

Hành khách đánh nữ tiếp viên trên máy bay. Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa xử phạt 15 triệu đồng với một nam hành khách vì hành vi đánh vào đầu nữ tiếp viên trên máy bay. Trên chuyến bay BL529 từ Vinh đi TP HCM ngày 17/7, nam hành khách 36 tuổi ở Hà Tĩnh, ngồi ghế 16A đã yêu cầu tiếp viên để 3 kiện hành lý xách tay lên khoang hành lý phía trên. Anh này tỏ thái độ không hài lòng do khu vực hành lý vị trí 16A, 16B, 16C đã kín chỗ. Mặc dù nữ tiếp viên chuyến bay đã hỗ trợ để 2 kiện hành lý lên khoang, nhưng người đàn ông vẫn có thái độ gây hấn và dùng tay đánh vào đầu nữ tiếp viên. (Xem chi tiết)

Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong bụi cây. Người dân ở khu vực ngã tư Chu Huy Mân-Vân Đồn (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa phát hiện thi thể một thi thể anh Lê Văn H. (SN 1988, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang trong quá trình phân hủy ở lùm cây ven đường. Công an quận Sơn Trà đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm tỉnh Cát Lâm hôm 20/7 công bố thông tin về bê bối vaccine trên trang web. Theo đó, công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bán ra 252.600 liều vaccine DPT không đạt tiêu chuẩn cho Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông, cơ quan y tế công của tỉnh Sơn Đông chịu trách nhiệm về sức khỏe của 100 triệu dân, theo SCMP. Hiện chưa rõ số lượng trẻ em được tiêm loại vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván kém chất lượng này thông qua hệ thống tiêm chủng quốc gia. Bê bối này xuất hiện chỉ sau 5 ngày, khi cơ quan quản lý thuốc trung ương bất ngờ kiểm tra và phát hiện một công ty ở Thâm Quyến đã làm giả giấy tờ sản xuất 113.000 liều vaccine phòng dại hồi đầu tuần trước.

Nữ đại gia chạy ô tô sang rải 300 triệu tung tóe khắp phố. Sáng 19/7, Sở cảnh sát Daegu Bukbu (Hàn Quốc) nhận được tin báo về việc một người phụ nữ lái chiếc xe sang Hyundai Equus có một hành động kỳ lạ trên đường. Nữ tài xế này liên tục rải những tờ tiền xuống nhiều địa điểm mà cô ta đi qua. Theo điều tra của phía cảnh sát, trong khoảng thời gian từ 7h25 đến 8h ngày 19/7, người phụ nữ này đã lái xe loanh quanh và tiến hành rải tiền ở 11 đoạn đường khác nhau. Những tờ tiền này có mệnh giá từ 1000 won (hơn 20 nghìn đồng), 5000 won (hơn 100 nghìn đồng) và nhiều nhất là 50.000 won (hơn 1 triệu đồng). Với sự giúp đỡ của người dân, cảnh sát đã tiến hành nhặt lại được số tiền tổng cộng lên đến 15,8 triệu won (hơn 316 triệu đồng). Còn số tiền thất lạc chưa được tính toán.

Ngày 23/7, đã có 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria. Nguồn tin lực lượng dân quân và người dân địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực Mainari thuộc Konduga, bang Borno. Một người đàn ông đã bước vào thánh đường vào khoảng 5 giờ 15 phút theo giờ địa phương và kích hoạt thiết bị nổ trên người, khiến 8 người cầu nguyện thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

