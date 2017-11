Bản tin 20H: Ông Putin khen ngợi Tổng thống Trump tại APEC

Bí thư xã bị vợ tố quan hệ bất chính với cấp dưới. Bà P.T.T.H (SN 1985, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vừa có đơn tố cáo gửi báo chí và cơ quan chức năng về việc chồng bà là ông Vương Đình Trung (SN 1982) hiện đang là Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc có quan hệ bất chính với cấp dưới, đồng thời cũng nhiều lần đánh đập khiến bà phải nhập viện. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/11, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì lễ tiễn Tổng thống Nga Vladimir Putin về nước, kết thúc Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á- Thái Bình Dương APEC 2017 tại Đà Nẵng.Tại chân cầu thang chuyên cơ của đoàn Nga, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng Tổng thống Putin tuyển tập thơ "Đợi Anh Về", gồm 180 tác phẩm của 24 nhà thơ thuộc nền thơ Chiến tranh Vệ quốc Xô Viết. Tuyển thơ do TS. Nguyễn Huy Hoàng (hiện sống và làm việc tại Liên bang Nga) và dịch giả Nguyễn Văn Minh tuyển chọn, dịch từ nguyên bản tiếng Nga (NXB Thông tin và Truyền thông, 2017).

Quảng Nam tạm ứng ngân sách 23,5 tỉ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ. Ngày 11/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu vừa ký quyết định số 3943QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ đầu tháng 11/2017. Theo đó, tạm ứng 1,5 tỉ đồng/ địa phương đối với các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An; tạm ứng số tiền 1 tỉ đồng/ địa phương đối với các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức và TP. Tam Kỳ. Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Quảng Nam khiến 35 người chết, mất tích và bị thương; số tiền thiệt hại khoảng 800 tỉ đồng do mưa lũ.

Một ngư dân mất tích trên biển Cửa Đại, Quảng Nam. Ngày 11/11, Đồn biên phòng Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa có một ngư dân mất tích khi đang đánh cá trên vùng biển Cửa Đại.Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 11/11, ông Trần Minh Toàn (khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đi thúng ra biển để đánh cá thì phát hiện thúng máy của ông Trần Cường (SN 1971, trú cùng khối phố) đang nổ máy nhưng trên thúng không có người. Vị trí thúng máy của ông Cường ở gần cửa biển Cửa Đại, cách bờ biển xã Duy Hải (Duy Xuyên) khoảng 200m. Nghi ngờ ông Cường bị sóng đánh mất tích nên người dân đã báo cáo sự việc đến lực lượng biên phòng. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động ca nô của Hải đội 2 cùng 8 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên đến chiều 11/11 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tối nay (11/11) tham dự lễ khai trương Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được tái hiện trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu (đoạn đường, mặt sông từ ngã ba đường Bạch Đằng - Châu Thượng Văn). Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết tuy sự kiện khai trương "Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" không nằm trong chương trình của APEC nhưng vẫn rất quan trọng với thành phố.

Chiều nay (11/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Nhiều người dân đã đổ xô ra đường chào đón đoàn xe chở Tổng thống Mỹ đi qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào phòng họp, tiến tới vị trí Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngồi và bắt tay, trò chuyện thân mật. Đây là lần thứ hai Tổng thống Nga - Mỹ bắt tay công khai trong hai ngày tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Tàu hỏa đâm xe máy làm 3 người tử vong ở Nam Định. Vụ tai thương tâm trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 11/11, tại km 98+300 đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết do không chú ý quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh từ Quốc lộ 10 đi vào khu dân cư nên chiếc xe máy biển kiểm soát 18C1-001.62 đã bị tàu hỏa chạy theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội đâm văng xa hơn 20m. Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Thu (63 tuổi) ở huyện Giao Thủy, chị Nguyễn Thu Phương (28 tuổi) ở huyện Trực Ninh và bé trai khoảng 10 tuổi.

Su-22 rơi khi huấn luyện, một phi công tử nạn. Theo AFP, trang mạng Sepahnews của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay một máy bay quân sự của Iran đã bị rơi ngày 11/11 trong khi huấn luyện chiến đấu và phi công đã tử nạn. Chiếc máy bay Su-22 nói trên thuộc đơn vị hàng không vũ trụ của IRGC, đã rơi xuống địa phận tỉnh Fars, miền Nam Iran. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tổng thống Nga, Hoa Kỳ tiết lộ nội dung cuộc trao đổi ở hội nghị APEC. Theo Reuters, ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã có một cuộc đối thoại bình thường với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời mô tả ông Trump là một người lịch sự và dễ chịu khi tiếp xúc. Ông Putin nhấn mạnh vẫn cần có những cuộc tiếp xúc tiếp theo giữa Hoa Kỳ-Nga, ở cả cấp độ nguyên thủ quốc gia lẫn cấp quan chức nhằm thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có an ninh và phát triển kinh tế. Về phần mình, ông Trump tiết lộ đã có 2 hoặc 3 cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Nga một lần nữa bác bỏ việc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.

