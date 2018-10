Bản tin 20H: Saudi Arabia ngăn khám xét nơi nghi giấu xác Khashoggi

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu trong cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm. Theo kết quả vừa được công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp lần lượt là: 437 – 34 – 4. Tại hai lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2013, 2014, ở cương vị Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều dẫn đầu số phiếu “tín nhiệm cao” (năm 2013: 372 – 104 – 14 và năm 2014: 390 – 86 – 9). (XEM CHI TIẾT)

Xác minh bằng cấp, lộ ra tên thật của trưởng ban tổ chức huyện uỷ. Trước thông tin nghi vấn ông Hán Duy Thập, đương chức Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông “xài” bằng cấp không đúng quy định, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vào cuộc xác minh, phát hiện tên ông Thập đang dùng không phải tên khai sinh! Ngày 25/10, một cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc xác minh thông tin ông Hán Duy Thập – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Krông Nô sử dụng bằng cấp III đứng tên chú ruột. (XEM CHI TIẾT)

Rủ nhau đi câu cá suối, hai học sinh tử vong. Nạn nhân là bé Ninh Văn D. và Dương Tuấn H. (đều sinh năm 2008), đang là học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). D. và H. cùng đi câu với nhau thì bất ngờ H. bị ngã xuống vùng nước sâu. Thấy bạn chới với, D. nhảy xuống cứu bạn nhưng cũng bị đuối sức. Các bạn đi cùng đã hô hoán người dân cùng đến cứu nhưng không được. Đến khoảng 8 giờ 45 phút, lực lượng công an xã Hoàng Thanh và người dân mới vớt được thi thể của hai cháu lên. (XEM CHI TIẾT)

Hai xe máy va chạm, 7 người thương vong. Khoảng 23h đêm ngày 24/10, 2 xe máy lưu thông trên đường đường Ba Hàng - Tiên Phong, (thuộc địa bàn phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra va chạm mạnh làm những người trên xe ngã văng xuống đường, còn xe máy hư hỏng nặng. Theo lãnh đạo UBND phường Đồng Tiến, vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên và 2 cô gái tử vong, 4 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Người đàn ông gục trên vỉa hè trước chùa Thiền Quang. Khoảng hơn 15h ngày 25/10, người dân phát hiện một người đàn ông gục trên vỉa hè trước chùa Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) liền thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong và được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Bước đầu, nạn nhân được xác định là L.V.K (SN 1968, trú phường Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng). Theo thông tin từ người nhà, nạn nhân có tiền sử nghiện rượu, sức khỏe yếu và thường xuyên không về nhà. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thêm một người Anh tuyên bố tìm thấy xác MH370 trên biển. Một người Anh làm việc trong lĩnh vực an ninh hàng không tuyên bố đã tìm thấy một vật thể khá giống với chiếc máy bay MH370 xấu số ngoài khơi bờ biển Thái Lan và Myanmar. Theo The Sun, tuyên bố trên được người Anh giấu tên đưa ra dựa theo hình ảnh từ ứng dụng mô phỏng địa cầu Google Earth. “Nó dường như là hình ảnh của một chiếc máy bay nằm dưới nước, nếu bạn nhìn từ trên cao. Tôi biết rằng nó trông khá nhỏ, nhưng đó có thể là do những mô đất. Tôi nghĩ đây có thể là chiếc MH370”, người này nói. (XEM CHI TIẾT)

Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận đạn thật tại Trường Sa. Ngày 25/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước thông tin Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 11 tới, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn theo dõi sát sao tình hình biển Đông và sẽ kiểm tra thông tin này. Một lần nữa, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Thổ Nhĩ Kỳ tố Saudi Arabia ngăn khám xét nơi nghi giấu xác nhà báo. Theo Reuters, ngày 24/10, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, giới chức Saudi Arabia đã không cho phép cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ khám xét giếng ở trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul như một phần trong cuộc điều tra liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Trước đó, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành khám xét lãnh sự quán cũng như nhà riêng của Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul để phục vụ công tác điều tra.

Đỗ Quyên