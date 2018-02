Bản tin 20H: Tàu chở 100 người tỵ nạn chìm ngoài khơi Libya

Chiều 2/2, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ, Dự báo, đêm nay và ngày mai (3/2), không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Gần 15h ngày 2/1, xe khách 48 chỗ biển Thanh Hóa chạy trên quốc lộ 1A, khi đến xã Hà Bình (Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy. Lửa bùng phát từ khoang chứa hàng, sau đó lan nhanh vào buồng máy và các bộ phận khác. Khói lửa nghi ngút khiến 22 hành khách hoảng loạn. Tài xế và phụ xe đã dùng búa đập cửa thoát hiểm đưa hành khách ra ngoài. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người song xe khách hư hỏng nặng. Giao thông trên quốc lộ 1A ách tắc nhiều giờ.

"Đường dây cá độ này có sự tham gia của hàng chục đối tượng trong và ngoài tỉnh. Các đối tượng đã sử dụng 132 tài khoản trên mạng internet để cá độ bóng đá tại các giải đấu nổi tiếng trên thế giới, trong đó có giải U23 châu Á vừa diễn ra", vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho hay. Hiện công an tỉnh này đang phối hợp với công an các tỉnh liên qua điều tra, mở rộng vụ án.Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Cường để điều tra hành vi Giết người.