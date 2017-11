Bản tin 20H: Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn Việt Nam trên mạng xã hội

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. Chiều 12/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón. (Xem chi tiết) Chiều 12/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón.

Chiều 12/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Clark, Pampanga (Philippines), để rời về thủ đô Manila, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) và các Hội nghị cấp cao liên quan. Trong chuyến công du này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-31 và các Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 20; Cấp cao ASEAN+1 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12 tại Manila từ ngày 12-14/11.

Chiều 12/11, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng ông Tập Cận Bình cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Việt Nam. Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng tại đường Lê Quang Đạo, khu vực phía tây của Hà Nội. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó hơn 2/3 là từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc. Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được kỳ vọng sẽ là nơi giao lưu văn hoá sôi động giữa nhân dân hai nước, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị của hai dân tộc. (Xem chi tiết)

Bất ngờ bị kiểm tra hành chính tại quán cà phê nhưng không xuất trình được chứng minh thư, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Lê Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) bị đưa về trụ sở và chuyển vào trung tâm bảo trợ xã hộ chỉ hơn 1 giờ sau đó. Gần 1 tháng xảy ra vụ việc, UBND quận Thủ Đức (TP HCM) đã ra thông báo xử lý với chủ tịch UBND phường và những người có liên quan. (Xem chi tiết)

Bà P.T.T.H (SN 1985, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vừa có đơn tố cáo về việc chồng bà là ông Vương Đình Trung (SN 1982)-Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc có quan hệ bất chính với cấp dưới và đánh bà bị thương phải nhập viện. Trong khi đó ông Trung phủ nhận quan hệ bất chính và khẳng định: “Mọi chuyện bình thường". (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (12/11), khi đi vào vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần suy yếu thành một vùng áp thấp. (Xem chi tiết)

Sáng 12/11, một chiếc trực thăng loại Mi-17 của quân đội Iraq đã gặp nạn gần thành phố Kut (tỉnh Wasit, Iraq), cách thủ đô Baghdad khoảng 160km vì sự cố kĩ thuật, khiến toàn bộ phi hành đoàn bảy người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra khi quân đội Iraq đang tiến hành một cuộc tiến công lớn nhằm đánh đuổi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi Anbar – thành trì cuối cùng của chúng tại phía Tây Iraq. (Xem chi tiết)

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết 3 tàu sân bay của Mỹ ngày 12/11 đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 4 ngày với Hải quân Hàn Quốc, trong động thái nhằm thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên. Những chiếc tàu này - bao gồm USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt - đã tiến vào vùng biển được gọi là Vùng Tác chiến Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên có 3 tàu sân bay của Mỹ tập trận với Hải quân Hàn Quốc. Ngoài các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ còn có 11 tàu chiến lớp Aegis của Mỹ và 7 tàu chiến của Hàn Quốc tham gia hoạt động này.

Ngày 12/11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 34 người nước ngoài có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khuôn khổ các chiến dịch chống khủng bố ở thành phố Istanbul. Theo cảnh sát địa phương, các nghi can trên đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công, và trước đó từng tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của IS. Các đối tượng sẽ bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

