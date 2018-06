Bản tin 20H: Trộm khoét mái hiên tiệm vàng, trộm hơn 1,5 tỷ đồng

Khởi công thành phố hiện đại nhất Đông Nam Á vào tháng 10. Dự án xây dựng thành phố thông minh trị giá hơn 4 tỷ USD tại huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ được khởi công vào tháng 10/2018 sau khi giải phóng mặt bằng. Được biết, toàn bộ thành phố sẽ sử dụng một phần điện mặt trời, nước uống tại vòi, hệ thống phương tiện công cộng ngay trong thành phố và kết nối với các khu vực khác. (Xem chi tiết) Dự án xây dựng thành phố thông minh trị giá hơn 4 tỷ USD tại huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ được khởi công vào tháng 10/2018 sau khi giải phóng mặt bằng. Được biết, toàn bộ thành phố sẽ sử dụng một phần điện mặt trời, nước uống tại vòi, hệ thống phương tiện công cộng ngay trong thành phố và kết nối với các khu vực khác.

Chiều nay (17/6) trên rãnh áp thấp có trục 19-21 độ vĩ Bắc, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực bắc biển Đông, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5km một giờ. Đến 16 giờ ngày mai (18/6), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. (Xem chi tiết)

Cáp quang AAG gặp sự cố, kết nối Internet đi quốc tế bị ảnh hưởng. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, lúc 8h30 ngày 16/, qua t6heo dõi giám sát, đã phát hiện 1 số kênh qua tuyến cáp AAG đã gặp sự cố gián đoạn liên lạc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện áp PFE cấp cho nhánh cáp AAG-S1H không ổn định. Với sự cố này, tổng lưu lượng các kênh quốc tế qua tuyến cáp AAG -S1H bị gián đoạn là 707,4G - chiếm gần 30% trên tổng số 2180G lưu lượng quốc tế của tuyến cáp quang AAG. (Xem chi tiết)

Phong tỏa tài sản của vợ chồng Vũ 'nhôm'. Ngày 17/6, một nguồn tin cho biết: để phục vụ công tác điều tra vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á theo quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an trước đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng sẽ thực hiện việc phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền tài sản của Vũ “nhôm” và vợ- bà Nguyễn Thị Thu Hiền. (Xem chi tiết)

Tàu hỏa đâm hỏng biển báo hiệu vì nhân viên gác chắn đau bụng. Ngày 17/6, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang xác minh nguyên nhân việc nhân viên gác chắn không quay biển đỏ để thông tàu qua đường ngang tại chắn đường Km472+584 khu gian Minh Lệ - Ngân Sơn (tỉnh Quảng Bình).Theo báo cáo của Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, lúc 3h15 ngày 15/6, nhân viên gác chắn sau khi đóng chắn đường bộ để ngăn phương tiện khi tàu đến, song do bị đau bụng nên chưa kịp quay biển đỏ trên đường ray để thông báo thông đường cho lái tàu. Khi lái tàu hàng AH2 nhận thấy biển đỏ chưa quay đã cho tàu hãm khẩn cấp. Do không kịp nên tàu đã va chạm nhẹ, làm hư hỏng biển báo. Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực bắc biển Đông, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5km một giờ. Đến 16 giờ ngày mai (18/6), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, lúc 8h30 ngày 16/, qua t6heo dõi giám sát, đã phát hiện 1 số kênh qua tuyến cáp AAG đã gặp sự cố gián đoạn liên lạc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện áp PFE cấp cho nhánh cáp AAG-S1H không ổn định. Với sự cố này, tổng lưu lượng các kênh quốc tế qua tuyến cáp AAG -S1H bị gián đoạn là 707,4G - chiếm gần 30% trên tổng số 2180G lưu lượng quốc tế của tuyến cáp quang AAG.Ngày 17/6, một nguồn tin cho biết: để phục vụ công tác điều tra vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á theo quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an trước đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng sẽ thực hiện việc phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền tài sản của Vũ “nhôm” và vợ- bà Nguyễn Thị Thu Hiền.Ngày 17/6, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang xác minh nguyên nhân việc nhân viên gác chắn không quay biển đỏ để thông tàu qua đường ngang tại chắn đường Km472+584 khu gian Minh Lệ - Ngân Sơn (tỉnh Quảng Bình).Theo báo cáo của Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, lúc 3h15 ngày 15/6, nhân viên gác chắn sau khi đóng chắn đường bộ để ngăn phương tiện khi tàu đến, song do bị đau bụng nên chưa kịp quay biển đỏ trên đường ray để thông báo thông đường cho lái tàu. Khi lái tàu hàng AH2 nhận thấy biển đỏ chưa quay đã cho tàu hãm khẩn cấp. Do không kịp nên tàu đã va chạm nhẹ, làm hư hỏng biển báo.

Trộm khoét mái hiên tiệm vàng, trộm hơn 1,5 tỷ đồng. Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang khẩn trương điều tra vụ trộm tài sản có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng tại tiệm vàng Mã Kim Tâm nằm trên đường Tên Lửa, phường An Lạc, quận Bình Tân. Sáng 17/6, chủ tiệm vàng Mã Kim Tâm ngủ dậy thì phát hiện các tủ đựng nữ trang bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất nhiều sản phẩm, gồm: 60 cây vàng 18K, 10 cây vàng 24K và 10 lượng vàng trắng đã được làm thành dây chuyền, lắc đeo tay, vòng, nhẫn…trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, công an địa phương đã vào cuộc làm rõ. Tại hiện trường, trên mái hiên có một lỗ thủng, khả năng tên trộm đã khoét lỗ để chui vào.

Công an TPHCM làm việc với 140 đối tượng có dấu hiệu gây rối. Ngày 17/6, Công an TPHCM và các lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa về trụ sở làm việc 140 đối tượng có các dấu hiệu, hành vi tụ tập biểu tình gây rối trật tự công cộng có mang theo ba lô chứa khẩu hiệu “Phản đối Luật Đặc khu”, “Phản đối Luật An ninh mạng”. (Xem chi tiết) Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang khẩn trương điều tra vụ trộm tài sản có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng tại tiệm vàng Mã Kim Tâm nằm trên đường Tên Lửa, phường An Lạc, quận Bình Tân. Sáng 17/6, chủ tiệm vàng Mã Kim Tâm ngủ dậy thì phát hiện các tủ đựng nữ trang bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất nhiều sản phẩm, gồm: 60 cây vàng 18K, 10 cây vàng 24K và 10 lượng vàng trắng đã được làm thành dây chuyền, lắc đeo tay, vòng, nhẫn…trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, công an địa phương đã vào cuộc làm rõ. Tại hiện trường, trên mái hiên có một lỗ thủng, khả năng tên trộm đã khoét lỗ để chui vào.Ngày 17/6, Công an TPHCM và các lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa về trụ sở làm việc 140 đối tượng có các dấu hiệu, hành vi tụ tập biểu tình gây rối trật tự công cộng có mang theo ba lô chứa khẩu hiệu “Phản đối Luật Đặc khu”, “Phản đối Luật An ninh mạng”.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ thông báo quyết định đình chỉ các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn vào tuần tới trong cuộc đối thoại với Triều Tiên, một nguồn tin từ Seoul cho biết. Theo Yonhap, để đổi lại việc đình chỉ tập trận chung, liên minh Mỹ - Hàn có thể sẽ đưa ra điều khoản cho Triều Tiên, rằng các cuộc tập trận sẽ tiếp diễn nếu Bình Nhưỡng thất bại trong việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. (Xem chi tiết)

Động đất 4,6 độ làm rung chuyển nhà cửa ở Nhật. Đài truyền hình NHK cho biết một trận động đất mạnh khoảng 4,6 độ chiều nay làm rung chuyển tỉnh Gunma ở phía bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhưng không gây ra thiệt hại lớn. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết tâm chấn nằm ở phía nam tỉnh này, dưới độ sâu 14 km. Trận động đất đã phá vỡ các cửa kính của một trạm xăng tại quận Shibukawa và khiến các chuyến tàu chạy qua tỉnh Gunma bị ngừng hoạt động trong một giờ. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Theo Yonhap, để đổi lại việc đình chỉ tập trận chung, liên minh Mỹ - Hàn có thể sẽ đưa ra điều khoản cho Triều Tiên, rằng các cuộc tập trận sẽ tiếp diễn nếu Bình Nhưỡng thất bại trong việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.Đài truyền hình NHK cho biết một trận động đất mạnh khoảng 4,6 độ chiều nay làm rung chuyển tỉnh Gunma ở phía bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhưng không gây ra thiệt hại lớn. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết tâm chấn nằm ở phía nam tỉnh này, dưới độ sâu 14 km. Trận động đất đã phá vỡ các cửa kính của một trạm xăng tại quận Shibukawa và khiến các chuyến tàu chạy qua tỉnh Gunma bị ngừng hoạt động trong một giờ. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Súng nổ làm 20 người bị thương tại một sự kiện nghệ thuật ở Mỹ. Theo hãng tin Fox News, hơn 20 người đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra chiều 17/6 theo giờ Việt Nam tại một sự kiện nghệ thuật diễn ra ở thành phố Trenton, thủ phủ bang New Jersey của Mỹ. Phát biểu với báo giới, Công tố viên hạt Mercer Angelo J.Onofri cho biết trong số 20 người bị thương thì có 16 người đang phải điều trị do bị trúng đạn tại các bệnh viện gần đó. Nghi can tiến hành vụ xả súng đã chết ngay tại hiện trường, trong khi một đối tượng khác đang bị cảnh sát bắt giữ.

Phan Thiên