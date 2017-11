Bản tin 20H: Xác định nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá 14 với ông Lê Quang Huy (thành viên của Uỷ ban này); thời gian bắt đầu nhiệm vụ mới từ tháng 11. Trước đó vào tháng 3/2014, ông Lê Quang Huy từ vị trí Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá 13, được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An. Ban bí thư cũng vừa có quyết định điều động ông Đặng Thế Vinh - Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, giữ chức Phó tổng kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm ông Vinh là 5 năm, kể từ ngày 1/11. Tương tự ông Lê Quang Huy, vào tháng 3/2014, ông Đặng Thế Vinh khi đang giữ chức Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá 13, được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. (Xem chi tiết)

Với đa số phiếu tán thành, chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/1/2018. Theo đó, luật lần này đã bổ sung phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, gồm phương án phục hồi; sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, chuyển giao bắt buộc... các ngân hàng quá yếu sẽ được phá sản. Tuy nhiên các ngân hàng đã được kiểm soát đặc biệt, đang thực hiện phương án xử lý và nhà băng đã được mua lại giá 0 đồng trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân trẻ tử vong do sốc nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân đẻ non yếu suy hô hấp. Trước đó, như thông tin đã đưa chỉ từ tối 19 /11 đến sáng 20/11, 4 trẻ sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã có diễn biến bất thường, mặc dù đã được các y, bác sĩ cấp cứu tích cực nhưng đã không qua khỏi, tử vong.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay (20/11), giá xăng bán lẻ tăng thêm 434 đồng, lên 18.580 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng tăng từ 408 đồng đến 473 đồng mỗi lít. Với quyết định này, giá bán lẻ mặt hàng xăng sinh học E5 cũng tăng 385 đồng và có mức giá bán mới không cao hơn 18.243 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng, lên không cao hơn 15.019 đồng một lít trong khi dầu hỏa tăng 419 đồng, lên 13.617 đồng một lít. Giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 473 đồng, lên mức giá bán mới không cao hơn 12.382 đồng/kg. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (20/11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo, đêm nay và ngày mai (21/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, từ ngày 22/11 không khí lạnh được tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. (Xem chi tiết)

Ngày 20/11, trên mạng xã hội clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh tới tấp 2 bạn nữ sinh khác gây xôn xao dư luận. Trong đoạn clip, 2 nữ sinh chỉ biết ôm đầu chống cự, còn nhóm kia liên tục đánh tới tấp vào họ. Theo người chia sẻ clip, địa điểm xảy ra sự việc nằm trên đường Cao Lỗ, quận 8, TPHCM. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT Quận 8 cho biết, ông chưa nhận được thông tin về vụ việc này và sẽ chỉ đạo các đơn vị tìm hiểu sự việc trên. (Xem chi tiết)

Đi tìm việc làm lương cao trên mạng xã hội, bốn cô gái trú ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bị một người đàn ông Việt lừa bán cho một điểm mại dâm. Hai tháng sau, họ trốn thoát, tìm đến lãnh sứ quán của Việt Nam cầu cứu và được cơ quan chức năng giải cứu thành công. Nhà chức trách đang truy tìm những kẻ buôn người. (Xem chi tiết)

Do muốn tìm cuộc sống mới, Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lái xe taxi từ Hà Nội về Ninh Bình, dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra xe nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ đi Bình Dương. Sau 7 ngày tìm kiếm, công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 20/11 cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khác nhau trước cuối năm nay nhằm tăng cường các mối đe dọa hạt nhân của nước này. Tình báo Hàn Quốc nhận định, những tên lửa này có khả năng tấn công lục địa Mỹ. (Xem chi tiết)

Theo nguồn tin uy tín của CNN, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đồng ý với các điều kiện để từ chức và một bức thư đã được soạn thảo. CNN trích dẫn nguồn tin am hiểu về cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mugabe và quân đội cho biết, các tướng quân đội đã đưa ra nhiều điều kiện "hấp dẫn" để đổi lấy tuyên bố từ chức của ông Mugabe, bao gồm quyền miễn trừ hoàn toàn cho ông và vợ, bà Grace, cũng như vị lãnh đạo 93 tuổi sẽ được giữ tài sản riêng. Đây thực sự là các điều kiện không hề tệ cho một vị tổng thống "thất thế" như ông Mugabe. Được biết, theo ước tính của một số nguồn tin, tài sản thực của vợ chồng Mugabe khoảng 1 tỷ Bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD), trong khi một số thông tin còn cho rằng, con số đó phải lên tới 5-10 tỷ USD. (Xem chi tiết)

