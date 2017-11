Bản tin 8H: Syria giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS

Những ngày vừa qua, hàng loạt tuyến phố Hà Nội được đào lên để lát vỉa hè bằng đá tự nhiên theo chủ trương của thành phố. Thế nhưng, xung quanh việc làm sao để đá tự nhiên vỉa hè đảm bảo được độ bền hàng chục năm như Hà Nội kỳ vọng vẫn là câu hỏi lớn, trong khi nhiều tuyến phố vỉa hè lát bằng gạch trước đây còn rất tốt. (Xem chi tiết)

Thế nhưng, xung quanh việc làm sao để đá tự nhiên vỉa hè đảm bảo được độ bền hàng chục năm như Hà Nội kỳ vọng vẫn là câu hỏi lớn, trong khi nhiều tuyến phố vỉa hè lát bằng gạch trước đây còn rất tốt.

Trưa 18/11, gần 70 giáo viên, nhân viên và khách mời của một trường mầm non song ngữ đã đến dự tiệc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại nhà hàng H.C ở quận Tân Bình, TP.HCM. Sau khi ăn món thứ hai ở bữa tiệc, nhiều giáo viên, đa số là giáo viên nữ có biểu hiện choáng, đau bụng, buồn nôn. Những người này được đưa tới bệnh viện quận Phú Nhuận cấp cứu. Được biết, có tổng cộng 10 giáo viên đã phải nhập viện khi bữa tiệc còn chưa kết thúc. “Hiện cơ quan y tế quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vụ việc để có kết luận chính xác.” – PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết. (Xem chi tiết) “Hiện cơ quan y tế quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vụ việc để có kết luận chính xác.” – PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết.

Trưa 19/11, người dân phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) bất ngờ phát hiện xác một người đàn ông nằm gần Trạm biến áp đặt trên địa bàn phường. Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân là ông Phạm Bá T. (SN 1975), trú tại phường Ninh Khánh. Theo người nhà nạn nhân, sáng 19/11 ông T. đi hái rau từ sáng sớm đến khoảng 10h thì gia đình nhận được tin ông bị điện giật và đã tử vong. Nguyên nhân cái chết của ông T. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với T.T.H (SN 1993, ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) vì đưa thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an Thanh Hóa) phát hiện tài khoản facebook có tên Huong Tran đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung thông tin bắt cóc trẻ em ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, những thông tin mà facebook Huong Tran đăng tải không có thật. Xét thấy hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành triệu tập T.T.H để xác minh. Tại cơ quan công an, T.T.H khai nhận đã lấy thông tin trên từ một facebook khác rồi biên tập lại, đưa lên trang cá nhân nhằm mục đích câu like.

Thành phố al-Bukamal, thành trì cuối cùng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, một lần nữa trở lại dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria và các lực lượng đồng minh, đưa cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" của IS tới bờ sụp đổ. Đây là lần thứ 2, quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS. Trước đó hôm 9/11, lực lượng Syria tuyên bố giải phóng al-Bukanal từ tay IS. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, IS đã tiến hành một cuộc phản công tái chiếm thành phố này. Sau đó, quân đội Syria đã mở một đợt tấn công khác nhằm giành lại al-Bukamal với sự trợ giúp của các tay súng do Iran hậu thuẫn và các cuộc không kích yểm trợ của Nga.

Nga có cách đáp trả nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm gần, và phát triển tên lửa tầm xa. Theo chuyên gia quân sự Vladimir Evseev, giới lãnh đạo quân sự Mỹ tin rằng, sau khi rút khỏi Hiệp ước thì có thể phát triển vũ khí, điều này sẽ đe dọa Nga. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là ảo tưởng.

Trưa 20/11 theo giờ địa phương (tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam) là hạn chót mà đảng ZANU-PF cầm quyền tại Zimbabwe đưa ra đối với ông Robert Mugabe để từ chức tổng thống. Trong một tuyên bố đưa ra sau phiên họp đặc biệt vừa diễn ra của Ủy ban trung ương đảng ZANU-PF, Bộ trưởng An ninh Mạng Patrick Chinamasa cho biết Tổng thống Mugabe sẽ phải từ chức trước 12h trưa 20/11 nếu không đảng này sẽ bắt đầu tiến trình luận tội ông.

Rạng sáng 20/11, một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra cách quần đảo Loyalty của vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp ở phía Nam Thái Bình Dương khoảng 82km về phía Đông. Hiện sóng thần được ghi nhận xuất hiện tại vùng duyên hải của New Caledonia và đảo quốc Vanuatu gần đó.

Cú tông mạnh khiến ôtô bị hất văng 20 m, rơi vào bụi cây của nhà dân. Tài xế Hoàng Văn Lập (33 tuổi, trú xã Yên Khang, Ý Yên, Nam Định) kẹt trong cabin, chấn thương nặng. Đại tá Yaroslav Roshupkin, trợ lý Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga cho biết, vụ phóng được thực hiện từ bãi thử nghiệm Laur, cách mục tiêu hơn 130 km. Mục tiêu được giả thiết là một trại chiến binh đã bị tiêu diệt.

