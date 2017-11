Bản tin 8H: Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào

Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh cá nhân cho đơn vị tư pháp địa phương ghi và in số định danh cá nhân này trên giấy khai sinh. Đối với công dân đăng ký cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động sinh ra số định danh cá nhân và ghi số này lên thẻ căn cước công dân. Còn trường hợp không đăng ký khai sinh và không làm thủ tục cấp căn cước công dân, sắp tới Bộ Công an tổ chức thu thập đủ 15 thông tin cơ bản và sau đó sẽ đồng loạt cấp số định danh cá nhân cho tất cả mọi người. Do vậy, công dân không phải làm thủ tục gì và không phải nộp lệ phí về việc cấp số định danh cá nhân.