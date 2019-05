Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 10/5, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp sở của tỉnh này là Giám đốc Công an tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, chiều 10/5, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Sơn, 48 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, quyết định có hiệu lực từ ngày 8/5/2019. Đồng thời trao Quyết định về nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đinh Hoàng Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Trung tướng Phạm Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Giám đốc Công an Ninh Bình, đại tá Nguyễn Văn Sơn - Ảnh: Hoàng Long

Tại buổi lễ, đại tá Phạm Văn Sơn, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực, tập trung xây dựng đoàn kết thống nhất toàn lực lượng công an tỉnh Ninh Bình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình, xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện.

Ông Đặng Đức Tân, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

Trước đó, sáng cùng ngày 10/5, tại trụ sở UNND tỉnh Ninh Nình, ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định bổ nhiệm đối với ông Đặng Đức Tân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/5/2019. Tại buổi lễ công bố quyết định, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã cam kết quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Ninh Bình.

