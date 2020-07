Cán bộ biến chất, 'bảo kê' tội phạm: Phải loại ngay

Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu… Đáng chú ý, mới đây Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt giam 3 bị can chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ Nhật Cường.