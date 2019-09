Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Quảng cáo

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng, TS. Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế giữ chức Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an từ ngày 1/9/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Khắc Thủy và tập thể Cục Y tế cùng đoàn kết một lòng, tiếp tục tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về công tác khám chữa bệnh, phát triển hệ thống Y tế Công an nhân dân ngày càng vững mạnh; chỉ đạo, lãnh đạo Cục Y tế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, tân Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Trước đó, ngày 30/8, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, từ ngày 1/9/2019. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, tân Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế. Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, từ ngày 1/9/2019. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vừa ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an Ngày 30/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công tác cán bộ. Bộ Công an bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá Chiều 23/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá đối với Thượng tá Lê Ngọc Anh.

Theo Báo Chính phủ