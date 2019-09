Di dời Công ty Rạng Đông ra khỏi khu dân cư

36 phút trước

PV: Vụ bé trai Trường Gateway bị tử vong do bỏ rơi trên xe buýt, nhiều thông tin trên mạng được đưa ra, vậy thông tin từ phái Bộ Công an việc này thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Mạnh Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an: Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan, thực hiện theo đúng trình tự, khi có kết quả sẽ thực hiện theo đúng quy định.