Lắng đọng ‘Huyền thoại một con đường’

Với tên gọi “Huyền thoại một con đường” , chương trình thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến của quân và dân ta, những đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đó, tiếp tục cổ vũ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Chương trình do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Binh đoàn 12, Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.