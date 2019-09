Ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ gần 70 tỷ trả lại 500 triệu: Bao giờ thu hồi được

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên căn nhà số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của vợ chồng cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, đồng thời phong toả tài khoản cá nhân, sổ tiết kiệm có tổng số dư gần 600 triệu đồng của bị can này. Tuy nhiên số tiền 3 triệu USD mà bị can này đã nhận hối lộ vẫn “bóng chim, tăm cá”.