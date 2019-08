Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháu bé tử vong trên xe ô tô

Quảng cáo

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vụ học sinh tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường quốc tế Gateway.

Theo đó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảm đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.

Trước đó, thông tin từ UBND quận Cầu Giấy cho biết, vào 16h30 ngày 06/8, UBND quận nhận được thông tin có 1 học sinh của trường tiểu học Gateway nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện E.



Lãnh đạo UBND quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo lập tức vào bệnh viện E nắm bắt tình hình, hỗ trợ cùng nhà trường, gia đình giải quyết sự việc. UBND quận đã yêu cầu nhà trường báo cáo, giải trình sự việc, cụ thể: Sáng ngày 06/08/2019, hệ thống xe bus của trường đón học sinh tại các điểm như đã đăng ký.

Xe bus số 19 mang biển số 29B-06956 do lái xe Doãn Quý Phiến điều khiển, cùng nhân viên hỗ trợ quản lý là cô Nguyễn Bích Quy. Vào khoảng 06h55, xe đã đón học sinh L.H.L (6 tuổi) tại điểm đón: tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa.

Khi học sinh lên hết xe, cô Nguyễn Bích Quy đã kiểm số lượng có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh L.H.L ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe bus. Tại cổng trường khi dừng xe, có 02 học sinh đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên cô Nguyễn Bích Quy đã đưa 2 cháu vào trường và lên phòng ăn; cô Nguyễn Bích Quy không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh rời xe.

Trên tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả học sinh từ cô Nguyễn Bích Quy ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra. Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy - phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh vào lúc 07h50 và đã nhập thông tin vào phần mềm Sycamore có 01 học sinh vắng mặt.

Nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc học sinh vắng mặt. Vào khoảng 16h00, trong quá trình đưa trả học sinh về gia đình, cô Nguyễn Bích Quy đã phát hiện học sinh L.H.L đang nằm bất tỉnh trên xe trong tình trạng tím tái. Một cán bộ của nhà trường đã nhanh chóng đưa cháu vào phòng y tế của trường.

Hai nhân viên y tế đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh học sinh và gọi 115. Cán bộ nhà trường bao gồm: 1 giáo viên, 2 nhân viên y tế, 1 nhân viên hỗ trợ đưa học sinh tới bệnh viện E cấp cứu. Tại bệnh viện E, các bác sỹ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Được biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo điều 128 Bộ luật Hình sự, để điều tra vụ việc.

Văn Kiên