Doanh số xe bán tải giảm mạnh sau mức phí trước bạ mới

TPO - Trong tháng 4, các mẫu xe bán tải hầu hết đều có doanh số giảm mạnh so với trước đó, điều này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu do việc áp dụng mức lệ phí trước bạ mới.