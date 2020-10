Thị trường xe máy sôi động dần về cuối năm?

Quảng cáo

Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 trong đầu năm 2020

Dịch COVID-19 đã có những tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực đời sống của Việt Nam trong khoảng thời gian đầu năm 2020. Thị trường xe máy cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng đó với việc nhiều hãng xe lớn đều giảm mạnh doanh số trong khoảng thời gian đầu năm nay.

Theo đó, lượng xe máy Honda Việt Nam bán ra trong tháng 8 đạt mức 176.116 chiếc, giảm 10% so với tháng trước và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cộng dồn doanh số của năm tài chính 2021 (tính từ tháng 4 năm nay) hiện mới đạt 788.958, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Yamaha Việt Nam cũng cho biết tổng cầu của 6 tháng đầu năm 2020 đối với xe máy của hãng đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, và thực tế con số đó có thể lên tới 15%. Dự báo của Yamaha cũng cho thấy những tháng còn lại của năm 2020 sẽ còn khó khăn nhưng hy vọng thị trường sẽ sáng sủa hơn so với nửa đầu năm.

Doanh số nửa đầu năm 2020 của Yamaha giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu từ chuyên trang thống kê Motorcycle Data, số lượng xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 đạt 1,35 triệu chiếc, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số quý I đạt 737.133 chiếc, chỉ giảm nhẹ 3,7% nhưng quý II bị ảnh hưởng nặng nề nhất cùng với làn sóng dịch COVID-19 trở lại nên doanh số xe máy chỉ đạt 612.867 chiếc, giảm 29.5%.

Trong tháng 7, thị trường xe máy bán ra dường như đã "ấm lên" dù doanh số vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chỉ ở mức 7.5%, đạt 253.889 chiếc, điều này giúp tổng lượng xe máy bán ra tại Việt Nam tính đến hết tháng 7 đã đạt 1.6 triệu chiếc, giảm 11.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những động thái tích cực từ các hãng xe

Việc giảm doanh số quá mạnh do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đã khiến các hãng xe hai bánh lớn tại Việt Nam chịu nhiều áp lực. Điều này đến từ vấn đề lượng hàng tồn kho và chi phí sản xuất lớn do nhu cầu mua hàng không cao như các năm trước.

Do đó, các hãng xe này đương nhiên phải thực hiện những bước đi nhằm cố gắng cứu vãn năm 2020 khỏi "thảm họa" doanh số tụt dốc không phanh. Tháng 9 vừa qua trùng với thời điểm tháng Ngâu, các đại lý Honda đã thực hiện việc giảm giá vài trăm đến vài triệu đồng cho nhiều mẫu xe như: Wave Alpha, Blade, Wave RSX, LEAD, Air Blade, PCX,...

Honda Winner X giảm giá mạnh nhất.

Giảm giá mạnh nhất trong thời gian qua là mẫu Winner X với mức giá ở thời điểm thấp nhất chỉ còn 29 triệu đồng, rẻ hơn 17 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda. Mức giá này có được nhờ hãng xe Nhật đã hỗ trợ các đại lý rất nhiều, đồng thời khách hàng mua mẫu xe côn tay underbone còn được mua xe trả góp lãi suất 0% và hỗ trợ 4 triệu đồng khi đăng ký xe.

Yamaha cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi cũng giảm giá hơn 1 triệu đồng cho các mẫu xe tay ga Janus, Latte, Grande và NVX. Trong khi đó, mẫu xe đối thủ của Winner X - Yamaha Exciter - cũng nhận được mức giảm vài triệu đồng trong tháng Ngâu, cùng với hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho phí đăng ký xe.

Những hãng trên chủ yếu "kéo khách hàng" thông qua việc đưa ra khuyến mại dành cho các mẫu xe sẵn có. Tuy nhiên, Piaggio đã "chơi lớn" hơn hẳn trong năm 2020 này khi tung ra thị trường các sản phẩm mới, hồi đầu năm là mẫu Medley 2020, và gần đây nhất là phiên bản đặc biệt Racing Sixties - lấy cảm hứng từ kỷ nguyên đua xe huyền thoại những năm 60 - dành cho Vespa Sprint và GTS.

Các phiên bản này được kỳ vọng sẽ mang lại sự mới mẻ cho những sản phẩm cũ của hãng xe Italy, với phối màu xanh lục kết hợp các dải màu vàng và màu trắng kết hợp đỏ. Ngoài ra, Vespa Sprint và GTS Racing Sixties cũng sở hữu yên xe thiết kế mới, bộ vành xe sơn vàng nổi bật và các chi tiết sơn đen cá tính.

Hai phiên bản Sprint và GTS Racing Sixties vừa được giới thiệu.

Xe vẫn được trang bị những tính năng an toàn cao như như phanh ABS, cụm đèn LED, cổng sạc USB và khóa từ chống trộm, cùng với đó là động cơ iGet 150cc cho Vespa Sprint, cùng iGet 150cc và HPE 300cc cho Vespa GTS. Với mức giá lần lượt 94,9, 120 và 135 triệu đồng, các phiên bản này hứa hẹn sẽ giúp Piaggio thu hút những người hâm mộ và khách hàng mong muốn một chiếc Vespa thể thao hơn, đồng thời tăng doanh số trong quãng thời gian cuối năm, đặc biệt khi Việt Nam được khẳng định là "thị trường lớn thứ hai của Piaggio trên toàn cầu".

Với những động thái tích cực trong thời gian vừa qua của các nhà sản xuất lớn, thị trường xe máy dự kiến sẽ ngày càng sôi động hơn về cuối năm. Điều này sẽ giúp các hãng bù đắp lại doanh số đã bị mất đi trong những tháng vừa qua của năm 2020 do tác động lớn từ dịch COVID-19.

Kỳ Huệ