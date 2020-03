Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 2 ở Việt Nam

Trong khi đó, TC Motor cũng thông báo kết quả bán hàng của tháng 2/2020 với tổng doanh số đạt 4.332 chiếc, giảm 27,1% so với tháng trước nhưng tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cộng dồn 2 tháng đầu năm, doanh số của Hyundai Thành Công đạt 10.276 chiếc.Dưới đây là bảng tổng hợp top 10 ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng vừa qua. Đa số các đại diện đều giảm doanh số so với tháng 1, nhưng Toyota Vios và Toyota Innova đã tăng trưởng mạnh, Ford Ranger cũng tăng nhẹ số lượng xe bán ra để quay trở lại. Danh sách của tháng 2 có sự xuất hiện nhiều nhất của Toyota và Hyundai - mỗi hàng 3 mẫu xe; Mitsubishi, Mazda, Ford và Kia mỗi hàng có 1 mẫu.