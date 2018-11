Toyota Corolla thế hệ mới chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc

Mẫu sedan phân khúc C này sẽ ra mắt cũng với Toyota Levin (dành riêng cho thị trường Trung Quốc) vào ngày 16/11 ở Quảng Châu. Toyota Corolla 2020 tại triển lãm tới sẽ là phiên bản cho "đất nước đông dân nhất thế giới" nhưng cũng có thông số kỹ thuật gần tương tự với phiên bản dành cho thị trường Mỹ.

Thế hệ mới của Toyota Corolla sẽ chia sẻ nền tảng TNGA với mẫu hatchback Corolla 2019.

Toyota vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào về mẫu sedan Corolla. Tuy nhiên, chắc chắn thế hệ mới của mẫu xe này sẽ chia sẻ nền tảng TNGA với mẫu hatchback Corolla 2019. Điều đó có nghĩa, hai mẫu xe sẽ sử dụng cùng động cơ với nhau.

Tại Mỹ, Toyota Corolla hatchback được trang bị động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh cho công suất tối đa 168 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm tại 4.800 vòng/phút. Đồng thời, mẫu xe này được trang bị hai tùy chọn hộp số: Sàn 6 cấp và vô cấp Dynamic-Shift CVT với chế độ Sport và lẫy chuyển số.

Theo hình ảnh render của Kleber Silva, hai mẫu xe chỉ khác nhau ở khoang hành lý.

Nền tảng TNGA sẽ giúp mẫu sedan Toyota Corolla 2020 có thêm không gian bền trong và giảm trọng lượng tổng thể. Do đó, mẫu xe này được dự đoán sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và khả năng điều khiển tốt hơn so với "người tiền nhiệm". Ngoài ra, thế hệ mới của mẫu Corolla này sẽ được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn cũng như hệ thống giải trí mới nhất của Toyota.

Viết Hoàng

Theo Carscoops