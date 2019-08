Triệu hồi hơn 200.000 xe Honda Accord do lỗi động cơ tăng áp

Theo anh Vũ Kiên Trung, kỹ sư của Cty Honda Việt Nam, dung tích bình xăng xe ô tô nhãn hiệu Honda Accord đời 2008 mà nhà sản xuất công bố là thông số kỹ thuật ngưỡng an toàn của bình xăng. Việc sai số so với dung tích thực lên tới hơn 10 lít có thể do đường ống dẫn xăng to hơn dự kiến.