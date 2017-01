TPO - TIN NÓNG ngày 30/1: Bị vợ đun nước sôi đổ lên người vì say rượu ngày Tết; Án mạng từ việc gạ đua xe đêm mùng 1 Tết; Con chồng rút dao đâm chết mẹ kế sau trận cãi vã; Thanh niên ở miền Tây đâm chết người trong cơn ngáo đá...

Tức giận chồng đi uống rượu tất niên về say xỉn,sau đó ghì chặt người nạn nhân, lấy tay bịt miệng không cho la hét. Công an xã Nghĩa Phú cho biết vẫn chưa triệu tập chị Hoa vì gia đình nạn nhân chưa có đơn yêu cầu.Gạ đua xe bất thành nên. Sau vài giờ gây án, Lê Văn Hỹ đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.Do mâu thuẫn từ trước,. Nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 6 trong 10 đối tượng liên quan bị triệu tập trước đó để điều tra về hành vi Giết người.Về nhà bố ruột vào chiều 30 Tết trong tình trạng say xỉn,. Sau khi gây án, Phương đến Công an xã Thanh Hòa đầu thú. Theo kết quả khám nghiệm pháp ý, nạn nhân bị đâm 7 nhát.Được nhờ đi hỗ trợ đánh ghen, đến nơi. Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Anh Tuấn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Xảy ra mẫu thuẫn khi tới nhà chị Mai Thị Mỹ Phương (43 tuổi, huyện Thống Nhất) đòi nợ,. Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đang điều tra, truy bắt hung thủ.Đang phê ma túy đá, Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ) có cảm giác bị nhóm người lạ rượt đánh nên tấp xe vào lề. Thấy anh Nguyễn Hoài Trung (24 tuổi) cùng vài thanh niên đang đợi bạn,. Công an tỉnh Hậu Giang bắt Nguyễn Khánh Duy về hành vi Vô cớ dùng dao đâm chết người.