TPO - TIN NÓNG ngày 31/1: Truy tìm kẻ đâm chết vợ trong đêm; Nam thanh niên đâm 3 người trong tiệc rượu; Bắt người đàn ông dùng súng đe dọa trong sòng bạc; Bắt người đàn ông dùng súng đe dọa trong sòng bạc...

Sau khi say xỉn, cãi vã với vợ,. Sau khi gây án, ông Hoà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành truy bắt nghi can để điều tra vụ việc.Đang điều khiển xe gắn máy trên quốc lộ 63,. Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc.Do phát hiện tin nhắn "thân mật" của người đàn ông lạ với vợ mình. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với Lê Xuân Bảy để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.Xảy ra mâu thuẫn trong bữa tiệc rượu tại bãi đất trống ở ấp Giồng Giữa (thị trấn Lịch Hội Thượng). Nghi can Đạt hiện đang được điều trị tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ dưới sự canh giữ của cảnh sát.Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, công an đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn. Trước đó,Khi cả hai đã phê ma túy đá thì xảy ra mâu thuẫn,. Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc An Khang để làm rõ hành vi Giết người.Rạng sáng 30/1 (mùng 3 Tết),. Những nam thanh niên (từ 15 đến 27 tuổi) chạy xe máy chặn không cho các ôtô qua lại trên đại lộ, hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP HCM, để làm đường đua. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ xe đua chờ xử lý.Thấy chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, ở Hai Bà Trưng) hô hoán khi mất trộm chiếc xe SH tại khu vực ngõ 135 phố Núi Trúc,. Công an phường Kim Mã (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang điều tra vụ việc.