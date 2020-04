Sao Việt cách ly ngày 6: Ốc Thanh Vân mừng sinh nhật con gái vẫn nhớ bé Lavie

Ốc Thanh Vân tổ chức sinh nhật cho con gái Linh Đan tròn 7 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ, do không được tụ tập, gia đình cô quyết định chia ngày, tổ chức bên nội trước rồi mới đến ở nhà, và giới hạn trong bữa cơm gia đình. Cô còn tự tay trang trí đúng ý con gái. “Thương con bao nhiêu, mẹ thương bạn bấy nhiêu. Mình chia sẻ với bạn con nhé, Cola (tên ở nhà của Linh Đan) soạn đồ chơi cho bạn rất nhiều, nhắc bạn suốt, hiểu hết. Ba mẹ, anh và em yêu con, cả nhà yêu con!”, cô cũng ẩn ý nhắc đến bé Lavie, con gái Mai Phương.

Hồng Nhung khoe ảnh con trai những ngày tránh dịch ở Beverly Hills, Mỹ. “Anh Tôm, con bà Bống, thời Covid! Mong cái thơ ngây của con trẻ làm dịu bớt nhiều sự lo lắng của các bậc phụ huynh! Cần bình tĩnh! Chúc các gia đình an nhiên!”, diva sinh năm 1970 viết.

Nam Thư than thở trên trang cá nhân: “Ngồi nhà nhìn dự án mà lòng đau từng cơn quặn thắt. Em mắc làm nghề quá rồi! Cho em đi làm nghề đi”.

Tiếp nối khung giờ phát sóng vàng của siêu phẩm “Itaewon Class” (Tầng Lớp Itaewon), bộ phim truyền hình “The World of Married” (Thế Giới Hôn Nhân) của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý của khán giả bởi nội dung hấp dẫn nhưng lại có những “cảnh nóng” bạo liệt.

Nhà văn, diễn viên ảo thuật gia Mạc Can cầm những cuốn sách thơm mùi mực của ông mà tâm sự với phóng viên: “Năm nay nhà sách in mấy cuốn của tôi rất đẹp, mục đích là giới thiệu sách vào ngày hội sách. Nhưng cho đến giờ sách vẫn còn nằm trong kho do ngày hội sách bị hoãn rồi”.