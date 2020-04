Showbiz 1/4: BTV thời sự 19h bị giả mạo Facebook để đưa tin về Mai Phương và mẹ ruột

Quảng cáo

BTV thời sự bị mạo danh Facebook để đăng thông tin về cố diễn viên Mai Phương

Mới đây, BTV Minh Trang không giấu được sự bức xúc khi cô bị lợi dụng hình ảnh. Cụ thể, cô đã bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh để lập những trang facebook giả mạo. Hầu hết những trang facebook đó đã cố tình đăng những tin không xác thực nhằm câu view và câu like. Điều này đã ảnh hưởng đến cô khá nhiều.

Điều đáng chú, có một trang facebook giả mạo BTV Minh Trang đã chia sẻ hình ảnh của cố nghệ sĩ Mai Phương và mẹ đẻ. Chưa dừng ở đó, trang facebook giả mạo này còn viết những lời lẽ gây sốc nhằm thu hút sự tương tác. Bởi những ngày gần đây, thông tin về cố nghệ sĩ Mai Phương và mẹ đẻ liên tục được đào xới trên các trang mạng xã hội.

BTV Minh Trang cho biết: "Liên tục xuất hiện các FB mạo danh Trang, đăng các nội dung, phát ngôn không chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến cá nhân mình và mọi người . Mình thấy rất nhiều bạn bè của mình trong friend list (danh sách bạn bè)".

BTV của bản tin "Thời sự 19h" cũng lên tiếng kêu gọi bạn bè và khán giả nên đề phòng, cũng như tẩy chay những trang facebook giả mạo hình ảnh và tên tuổi của cô. BTV Minh Trang cũng khẳng định không chỉ dùng một trang facebook duy nhất. (Theo Tổ Quốc)

Em chồng khỏi COVID-19, Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh Tiên Nguyễn tặng hoa bác sĩ

Khi Tiên Nguyễn được xuất viện sau 22 ngày điều trị vì nhiễm virus SARS-Cov-2, Tăng Thanh Hà liền đăng tải ảnh em gái chồng tặng hoa các y, bác sĩ đã chăm sóc mình những ngày trong viện trên story của Instagram kèm biểu tượng trái tim. Hành động này của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng. Đồng thời, khi Tiên Nguyễn thông báo việc được xuất viện trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà cũng lập tức vào thả tim bức ảnh. Do đó, một số người cho rằng, mặc dù hiếm khi chia sẻ về nhau nhưng với động thái này có thể thấy tình cảm giữa Tăng Thanh Hà và em gái chồng khá tốt đẹp. (XEM CHI TIẾT)

Nam diễn viên ‘Star Wars’ qua đời chỉ sau hai ngày xác định mắc COVID-19

Time dẫn lời người đại diện Jill McCullough đưa tin, nam diễn viên gạo cội Andrew Jack qua đời tại một bệnh viện ở Surrey, Anh, vào ngày 31/3, hưởng thọ 76 tuổi. rên trang cá nhân, vợ của Jack - bà Gabrielle Rogers viết: “Chúng tôi đã mất đi người đàn ông ấy hôm nay. Andrew Jack được chẩn đoán mắc COVID-19 hai ngày trước đó. Anh ấy không hề đau đớn, và anh ấy đã ra đi bình yêu khi biết gia đình luôn hướng về anh”. Được biết, bà Rogers không thể có mặt lúc chồng trút hơi thở cuối cùng vì đang bị cách ly tại Úc. (XEM CHI TIẾT)

NSND Hồng Vân nhắn nhủ cố nghệ sĩ Anh Vũ: Phải tìm và bảo vệ cho Mai Phương

Chiều ngày 31/3, NSND Hồng Vân đăng tải hình Mai Phương và ảnh đến viếng mộ Anh Vũ trên trang cá nhân. Kèm theo đó, chị viết: “31/3/2020 mọi người tiễn đưa Mai Phương và chứng kiến những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà Phương phải chịu đựng trước khi mất... một ngày khó mà quên. 1/4/2019 nghe tin Anh Vũ mất tại Mỹ…một ngày không thể quên. 1/4/2020: Lúc 0h cách ly toàn đất nước, 15 ngày chống dịch…không thể quên được ngày này”. Cũng trong bài viết, nữ nghệ sĩ cho biết: “Rất may chiều nay đã lên được mộ của em, mang cho em một số món ăn mà em yêu thích rồi, nhẹ lòng. Cứ lầm rầm dặn dò em phải tìm gặp bằng được Mai Phương, bảo vệ và chở che cho Phương. Chắc Vũ nghe thấy, còn lại việc của bọn chị là bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho Lavie, hai anh em cứ yên tâm dắt tay nhau lên thiên đàng nhé”. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nam Hàn Quốc nói dối mắc COVID-19 bị chỉ trích

Vào 1/4, Jaejoong của nhóm nhạc Hàn Quốc JYJ có bài đăng dài trên Instagram xác nhận phải nhập viện vì mắc COVID-19. “Tôi đã bị mắc COVID-19. Tất cả là do sự bất cẩn của tôi, vì phớt lờ cảnh báo từ chính phủ và tất cả những người quanh tôi. Thật đáng trách khi hành động của một người có thể ảnh hưởng đáng kể đến xã hội lớn đến như vậy. Tôi xin lỗi những người cũng có thể đã bị nhiễm virus vì tôi. Tôi bị như vậy do quyết định ngu ngốc của mình, do cách suy nghĩ rằng chắc mình sẽ không rơi vào trường hợp đó. Tôi đã nhập viện. Tôi biết ơn đồng thời cũng cảm thấy có lỗi về hành động trong quá khứ. Có rất nhiều điều tôi muốn nói. Tôi cũng muốn gặp rất nhiều người”, nam idol viết. (XEM CHI TIẾT)

Đấu giá chiếc váy Mai Phương từng catwalk lúc mang bệnh để gây quỹ cho bé Lavie

Chiếc váy Mai Phương đã mặc trình diễn trên sân khấu "Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019" sẽ được đấu gia công khai. Toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi vào Quỹ của diễn Viên Ốc Thanh Vân nhằm hỗ trợ bé Lavie – con gái 7 tuổi của cố diễn viên. Trước đó, vào tháng 4/2019, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Mai Phương tham gia diễn mở màn bộ sưu tập Xuân - Hè 2019 của nhà thiết kế Đức Vincie. Phần trình diễn của nữ diễn viên vô cùng trọn vẹn với những bước catwalk tự tin. Vượt qua những khó khăn, đau đớn của cơn bạo bệnh, sự xuất hiện của Mai Phương trên sàn diễn thời trang đã nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả. (XEM CHI TIẾT)

Mộ phần Trịnh Công Sơn năm nay vắng người trong ngày giỗ vì dịch bệnh

Hôm nay 1/4, là ngày giỗ lần thứ 19 của nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn. Mọi năm, đêm trước ngày giỗ luôn có hàng trăm người đến với Trịnh. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra, năm nay đã không còn đêm nhạc “Thao thức cùng Trịnh”. Từ khi rời “Cõi tạm”, mộ người nhạc sỹ tài hoa nằm trong chùa Quảng Bình thuộc Nghĩa trang Gò Dưa- Đường Lê Thị Hoa- Phường Bình Chiểu- Quận Thủ Đức- TPHCM. Từ ngày Trịnh nằm ở nghĩa trang Gò Dưa tới nay, cứ vào tối 31/3, đêm trước giỗ là khu nghĩa trang Gò Dưa lại tấp nập người. Họ là những người yêu Trịnh ở khắp nơi tụ tập đến mộ để tưởng nhớ về ông, để cùng hát nhạc Trịnh và thức cả đêm với Trịnh. Họ gọi đó là những đêm "Thao thức cùng Trịnh". (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp