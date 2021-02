Showbiz 27/2: Ngọc Sơn chi gần 45 tỷ để chữa bệnh cho mẹ

Quảng cáo

Ngọc Sơn chi gần 45 tỷ để chữa bệnh cho mẹ



Có mặt trong tập mới nhất của chương trình “Cơ hội đổi đời”, ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống của mình. Trong ngày ghi hình chương trình "Cơ hội đổi đời", mẹ của Ngọc Sơn cũng có mặt và đồng hành cùng anh. "Ông hoàng nhạc sến" đưa ra tờ giấy viện phí được lưu trong điện thoại và tiết lộ ngày trước mẹ anh cũng bị bệnh ở bên Mỹ và phải tốn tới hơn 10.000 đô la cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng. "Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi", Ngọc Sơn cho hay.

Thông tin mới nhất về sức khoẻ Thương Tín

Tới chiều 26/2, nghệ sĩ Thương Tín đã tỉnh lại. Chia sẻ với kênh YouTube Phiêu Cùng Cuộc sống, ông cho biết: “Bây giờ tôi đã khỏe và ổn hơn rồi. Vợ tôi đã tới bệnh viện chăm nhưng hiện đang đi ra ngoài có chút công việc….Tôi vẫn quay hình bình thường, tôi muốn đi về lắm, ở đây tôi không quen… cho tôi đi về được không?". Trong khi đó, bác sĩ Ngọc Ánh, cố vấn chuyên môn bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết: “Khi nhập viện, tình trạng nghệ sĩ Thương Tín khá nặng, người trong trạng thái lơ mơ, nói đớ, yếu nửa người bên trái. Bệnh viện thực hiện các xét nghiệm và chụp CT sọ não thì phát hiện có nhồi máu não. Sau quá trình điều trị từ hôm qua (25/2) tới hôm nay (26/2), tình hình nghệ sĩ Thương Tín đã tạm ổn định". (XEM CHI TIẾT)

Vợ Thương Tín chia sẻ lý do không ở cạnh khi chồng nhập viện

Sáng ngày 26/2, thông tin diễn viên Thương Tín phải nhập viện vì đột quỵ nhưng không liên lạc được với người thân khiến làng giải trí xôn xao. Đến chiều cùng ngày, vợ Thương Tín mới có mặt tại phòng bệnh để chăm sóc chồng. Giữa lúc cộng đồng mạng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về việc tài tử “Biệt động Sài Gòn” chỉ có một mình lúc nguy kịch, người vợ kém 32 tuổi của ông đã giải thích về lý do vắng mặt, đồng thời chia sẻ cuộc sống khó khăn của gia đình trong mùa dịch bệnh COVID-19. Trong đoạn video do một YouTuber đăng tải, vợ của nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ, biết nhiều người thắc mắc, “lời ra tiếng vào” vì chị không có bênh cạnh lúc chồng đột quỵ, nhưng do hoàn cảnh cuộc sống không thể làm khác được. “Nhiều người cũng rõ cuộc sống của gia đình tôi khó khăn. Mùa dịch không làm phim được. Tôi phải về quê để cho bé đi học, chứ cứ theo anh ở đây thì ai cũng khổ”, chị giải thích. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ Thương Tín sau nhập viện vì đột quỵ

Trước hoàn cảnh khó khăn của nghệ sỹ Thương Tín, ban đầu phía bệnh viện đa khoa Tâm Trí - Sài Gòn dự kiến sẽ miễn giảm viện phí cho Thương Tín, tuy nhiên một số nghệ sỹ và bạn bè thân thiết của Thương Tín đã đứng ra quyên góp ủng hộ cho anh. Nghệ sỹ Lý Hương đã đại diện cho gia đình cố NSND Lý Huỳnh ủng hộ 20 triệu đồng, diễn viên Hạnh Thuý khi vào thăm Thương Tín cùng ủng hộ 10 triệu đồng, một số bạn bè quen thân với Thương Tín khi vào thăm cũng đã ủng hộ. Riêng Á hậu - NSƯT Trịnh Kim Chi, với vai trò Phí chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM đã tổ chức vận động các anh em nghệ sỹ cùng quyên góp cho Thương Tín và số tiền chị nhận được đã lên tới gần 80 triệu đồng. Kim Chi cho biết chị sẽ công bố toàn bộ số tiền, tên từng người ủng hộ trên Facebook cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

Vướng tin đồn ly hôn chồng trẻ kém 18 tuổi, Hoa hậu Hàn Quốc nói gì?

Mới đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao trước thông tin Hoa hậu, diễn viên Ham So Won và chồng trẻ người Trung Quốc là Trần Hoa đã ly hồn sau 3 năm chung sống. Thậm chí theo trang 163, có nguồn tin đáng tin cậy là bạn bè của cặp đôi cho biết Trần Hoa đã thu xếp đồ đạc để quay về Trung Quốc mặc cho gia đình đã lên tiếng giảng hòa. Ngay sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, trên trang cá nhân Instagram của mình, Ham So Won đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, cô viêt: "Tôi sẽ bảo vệ gia đình này. Xin hãy tin tưởng ở tôi và chờ đợi một thời gian", kèm theo bức ảnh tình cảm bên vị hôn phu của mình. (XEM CHI TIẾT)

Mặc màu vàng 'phong thuỷ' ra sân bay sang Thái Lan, Á hậu Ngọc Thảo gây 'bão like' trên trang chủ Miss Grand

Tối 26/2, Á hậu Ngọc Thảo chính thức lên đường sang Thái Lan để tham dự cuộc thi Miss Grand International 2021. Người đẹp mang theo hơn 10 valy hành lý. Ngọc Thảo nổi bật ở sân bay với trang phục cá tính kết hợp giữa hai tông màu đen-vàng. Điểm nhấn của thiết kế chính là vạt áo bay bổng phía sau giúp mỗi bước đi thêm cuốn hút. Các fans đã bày tỏ niềm vui mừng khi thấy Ngọc Thảo diện màu vàng 'phong thuỷ' ngay trong ngày 'xuất quân' sang Thái Lan để dự thi. Trang chủ của cuộc thi Miss Grand cũng đăng tải hình ảnh Á hậu Ngọc Thảo ở sân bay và nhận được 'bão like' với lượt tương tác 'khủng', chứng tỏ sự quan tâm của các fans sắc đẹp quốc tế dành cho Ngọc Thảo rất lớn. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử gạo cội Ngô Mạnh Đạt qua đời

Sina đưa tin, Ngô Mạnh Đạt đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan vào chiều ngày 27/2 (giờ địa phương) ở bệnh viên, hưởng thọ 70 tuổi. Hiện chưa có kế hoạch tang lễ cụ thể. Trước đó, theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), tài tử đình đám rơi vào tình trạng nguy kịch, được chuyển đến phòng hồi sức tích cực (ICU) vào tối ngày 26/2. Một người bạn tiết lộ với Sina, Ngô Mạnh Đạt đã được đặt nội khí quản và tiêm morphine vài ngày trước đó. Khi được đưa vào ICU, bác sĩ cũng tiêm thêm thuốc trợ tim. “Ông ấy giống như đang ngủ, không phải hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng có vẻ ông ấy không thể nghe thấy”, người này mô tả tình trạng của Ngô Mạnh Đạt trước lúc qua đời. Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1951 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng cùng gia đình chuyển đến Hong Kong vào năm 7 tuổi. Ông là một nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh xứ Cảng Thơm, với nhiều vai phụ đặc sắc. Ông còn được mệnh danh là “vai phụ vàng”. Năm 1974, Ngô Mạnh Đạt tham gia khóa đào tạo diễn xuất của TVB (cùng khóa với Châu Nhuận Phát). Sau này ông cùng với Châu Tinh Trì là một cặp đôi ăn ý trong nhiều phim hài từ cuối thập niên 1980 cho đến tận thập niên 2000. Năm 1990, ông được trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim "Thiên nhược hữu tình" (đóng cùng Lưu Đức Hoa). (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp