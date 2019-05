Bốn học sinh bị đâm tại trường đã trở lại lớp học

học sinh Theo đó, ông Lê Thiên Quang cho biết, cô giáo Thanh bị thương nhẹ nên đã lên lớp giảng dạy sau vài ngày xảy ra sự việc, ba học sinh khác cũng đã xuất viện đi học bình thường. Riêng em Phạm Đức Huynh bị thương nặng nên mới xuất viện vào chiều ngày 14/5. Hiện nay, sức khỏe của các em đã bình phục, tâm lý cũng tốt. Hiện tại lớp 5A (nơi xảy ra sự việc) vẫn được khóa trái cửa và đưa xuống phòng âm nhạc để học tránh gây tâm lý cho các em

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 9h ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, xông vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, sử dụng dao nhọn đâm 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp.

Trong số các nạn nhân trên, học sinh Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn. Sau hơn 1 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ Minh tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Ngay sau khi bắt được Đỗ Mãnh Chiểu Minh, cơ quan công an phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xét nghiệm nhanh đối tượng này. Kết quả đối tượng âm tính với ma túy. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án “giết người”, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh.

Hoàng Lam