Nhiều trường ở Nghệ An thông báo nghỉ học để tránh bão số 4

Ngày 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có thông báo khẩn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc cần theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến của cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, chiều nay 29/8, thành phố Vinh đã tổ chức họp khẩn về cơn bão số 4. Đồng thời đã đồng ý thông báo để tất cả các trường học trên địa bàn thành phố phố nghỉ học vào ngày 30/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Tại trường Tiểu học Lê Mao, Hội cha mẹ học sinh đã huy động phụ huynh đến che chắn, bảo vệ tài sản cho nhà trường.

Tại huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện này cũng thông báo đến trường tiểu học, mầm non và Trường THCS ở vùng biển bãi Ngang cho học sinh nghỉ học vào ngày mai 30/8.

Đối với bậc THPT, nhiều trường theo dõi diễn biến bão số 4 và dự kiến muộn nhất trước 5h sáng mai (ngày 30/8) sẽ thông báo lịch nghỉ học đến học sinh (nếu có) qua điện thoại, email giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, đồng thời lên kế hoạch học bù.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 120km về phía Đông.

Từ chiều và đêm 29/8 đến ngày 2/9, có mưa vừa, mưa to đến rất to; Riêng ở Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi đặc biệt to và dông (lượng mưa cả đợt có khả năng đạt 200 - 400mm, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 400 mm). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.