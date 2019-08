Vùng 3 Hải quân ứng cứu các tàu cá miền Trung bị nạn do bão số 4

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu nên tàu, phà từ Rạch Giá - Phú Quốc và chiều ngược lại phải tạm ngưng hoạt động.

Dự kiến bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình trong ngày 30/8, tỉnh Nghệ An đã ban hành 2 công điện khẩn nhằm chủ động ứng phó. Hiện, Công ty TNHH thủy lợi Phủ Quỳ đang tiến hành xả theo quy trình đối với tràn hồ Sông Sào là hồ chứa lớn nhất miền Tây Nghệ An.