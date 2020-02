Sau nước rửa tay, trường ĐH sản xuất khẩu trang cấp phát miễn phí

Quảng cáo

Trước tình trạng khan hiếm và liên tục “cháy hàng” khẩu trang vải cũng như khẩu trang y tế, Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang (CN May và TKTT) trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã triển khai dây chuyển sản xuất khẩu trang vải để phát miễn phí cho sinh viên, cán bộ giảng viên Nhà trường phòng chống dịch bệnh.



Theo thông tin của trường ĐHCNHN, trước ngày sinh viên trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết (3/2/2020) nhà trường đã ký hợp đồng mua 250.000 khẩu trang để phát miễn phí cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Tuy nhiên do tình hình khẩu trang khan hiếm, các doanh nghiệp sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân nên các doanh nghiệp không cung cấp đủ ngay cho Trường theo số lượng đặt hàng; đến nay Nhà trường mới nhận được trên 50 nghìn khẩu trang và đã phát cho sinh viên.



Với mục đích chung tay đẩy lùi tình trạng khan hiếm khẩu trang và đảm bảo phục vụ cho sinh viên, cán bộ, giảng viên sau thời gian học trực tuyến, trở lại trường học tập trung vào ngày 17/2/2020, Trường ĐHCNHN đã huy động cán bộ nhân viên và sinh viên Khoa CN May và TKTT tham gia sản xuất khẩu trang với công suất 6.000 chiếc/ ngày. Dự kiến hết tuần này, số lượng khẩu trang của Khoa sản xuất được sẽ đạt trên 30.000 chiếc.



Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lệ, Trưởng khoa, hiện nay Khoa CN May và TKTT đang khẩn trương đưa dây chuyển sản xuất khẩu trang vải vào sản xuất; sản phẩm được may 2 lớp, bằng 100% vải cotton mềm mại, thoáng khí, rất dễ chịu cho người sử dụng, nhất là những người phải sử dụng khẩu trang trong thời gian dài. Và khẩu trang vải có thể dùng được nhiều lần sau khi giặt, phơi khô. Cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa sẽ cố gắng sản xuất nhanh nhất, với chất lượng đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh.



Trước đó, Khoa Công nghiệp Hóa của trường ĐHCNHN đã thành công trong việc sản xuất dung dịch rửa tay khô sát khuẩn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới – WHO sẽ phát miễn phí cho sinh viên, cán bộ giảng viên nhà trường.



Còn tại trường ĐH Sao Đỏ, Hải Dương, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo Khoa Thực phẩm & Hóa học tập trung nghiên cứu nước rửa tay sát khuẩn phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Trong một thời gian rất ngắn các giảng viên của Khoa đã nghiên cứu chế tạo thành công nước rửa tay khô Sao Đỏ (Nano bạc) nhằm cung cấp kịp thời cho cán bộ giảng viên và sinh viên và cung cấp miễn phí cho nhiều cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn thành phố Chí Linh phòng chống dịch bệnh.



Bên cạnh đó, do nguồn khẩu trang y tế khan hiếm, lãnh đạo Nhà trường đã chỉ đạo khoa Công nghệ May & Thời trang cùng với cán bộ giảng viên sản xuất khẩu trang vải theo công nghệ tiêu chuẩn.



Sản phẩm khẩu trang được làm bằng vải dệt kim có 3 lớp. Với tính năng nhanh khô, thoải mái khi vận động, lọc bụi, mùi và vi khuẩn, khẩu trang vải có thể tái sử dụng sau nhiều lần giặt, sử dụng trong phòng dịch. Toàn bộ số khẩu trang này sẽ được làm sạch và khử trùng để phát miễn phí cho cán bộ, giảng viên, khách đến làm việc và sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 16/02/2020.

