Sau vụ đối tượng đột nhập đâm chết học sinh: Sở GD&ĐT Thanh Hoá chỉ đạo gì?

Theo đó, thời gian qua, ngành GD&ĐT đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học học đường còn xảy ra tại một số cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, ngày 3/5/2019 tại trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh đã xảy ra vụ việc kẻ thủ ác đột nhập vào trường dùng vật nhọn tấn công học sinh và giáo viên nhà trường làm 5 học sinh và 1 giáo viên bị thương vong, trong đó 1 học sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Học sinh Trường tiểu học Đồng Lương đã trở lại lớp học đầy đủ sau vụ án mạng hôm 3/5/2019.

Sở GD&ĐT đề nghị chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo tạo mọi điều kiện để các nhà trường tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường mối đoàn kết tại khu dân cư, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các mâu thuẫn giữa các gia đình nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực học đường có thể xảy ra từ các mâu thuẫn này; đồng thời phải đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn tại địa phương.

Các nhà trường bố trí tối thiểu 1 lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại nhà trường (quy định tại Điều 10, thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12-7-2017 của Bộ GD&ĐT). Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ bảo vệ nhà trường, nhằm xây dựng đội ngũ đủ mạnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Sở GD&ĐT cũng yêu các nhà trường phải xây dựng “Nội quy ra vào trường học”, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào cổng trường; đối với khách khi đến làm làm việc phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy giới thiệu và tuân thủ theo sự hướng dẫn của bảo vệ thường trực nhà trường, không tự tiện đi lại ở những nơi không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối không mở cổng trường trong giờ học cũng như giờ ra chơi của học sinh.

Tập trung chỉnh trang, tu sửa hệ thống tường rào, cổng trường, nhà thường trực..., khuyến khích lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nhà trường để kịp thời xử lý khi có người lạ đột nhập và các vụ việc bất thường xảy ra trong khu vực trường học. Tổ chức trang bị đầy đủ các dụng cụ tại Phòng Y tế của nhà trường nhằm phục vụ tốt cho việc sở cứu ban đầu khi có tai nạn, thương tích xảy ra.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các nhà trường phát huy vai trò tự quản của học sinh và giáo viên trong nhà trường; kiện toàn Tổ bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm nhiệm các khu vực trước, trong và sau các buổi học, kịp thời ứng phó và xử lý các trường hợp bất thường xảy ra (trước, trong và sau khi kết thúc các buổi học luôn có sự thường trực của Tổ đảm bảo an ninh nhà trường để kiểm soát các hoạt động xảy ra trong nhà trường)…

Hoàng Lam