Tin ‘hot’ giáo dục: Điểm thi bất thường ở Hà Giang

Nghi vấn điểm thi THPT bất thường ở Hà Giang

Trước thông tin nghi vấn khâu coi thi, chấm thi của Sở GD&ĐT Hà Giang bất thường, lãnh đạo Sở này khẳng định làm đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

Chiều 11/7, sau khi các hội đồng thi THPT quốc gia công bố điểm của thí sinh, trên mạng xã hội hiện xuất hiện những thông tin đặt ra nghi vấn có hay không việc có điểm thi bất thường ở tỉnh này.



Cụ thể, cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên thì riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 47,37% cả nước.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tới Hà Giang làm rõ vụ điểm thi Trong khi đó cả nước có hơn 925.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018, gấp gần 170 lần số lượng thí sinh ở Hà Giang (có 5.500 thí sinh).

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sáng nay đã lên đường đến Hà Giang để phối hợp làm rõ sự việc số thí sinh của tỉnh này có điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Trưa 14/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết ông dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sáng nay đã lên đường đến Hà Giang để phối hợp làm rõ sự việc đang được dư luận quan tâm là số thí sinh của Hà Giang có điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa thông tin, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc đạt: 97,57%; trong đó giáo dục THPT đạt 98,36 %, giáo dục thường xuyên đạt 88,37%.



Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt: 97,57%; trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36 %, GDTX đạt 88,37%.



Cả nước có có 879.705 thí sinh dự thi có lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 810.382 thí sinh Giáo dục THPT và 69.323 thí sinh Giáo dục Thường xuyên (GDTX).Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt: 97,57%; trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36 %, GDTX đạt 88,37%.

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa đưa ra dự báo về mức điểm chuẩn vào trường năm nay. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường năm 2018 sẽ giảm so với năm 2017 từ 3 đến 4 điểm.

Tại Ngày hội Tư vấn Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018 được tổ chức tại TPHCM ngày 14/7, đa số thí sinh đến dự đều muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký vào đại học do điểm thi của mình thấp hơn kỳ vọng.



Ngày hội tư vấn, ThS Nguyễn Đức Trung, cán bộ Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh thường xuyên vào tài khoản của mình để kiểm tra thông tin. Khi thay đổi xong nhớ in ra để lưu lại. Theo ông Trung, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng nhưng cần cân nhắc kỹ. Năm ngoái có thí sinh thay đổi đến 48 nguyện vọng, tuy nhiên thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng do đó 47 nguyện vọng còn lại rất lãng phí.

“Nguyên tắc đăng ký nguyện vọng là nguyện vọng 1 là cái yêu thích nhất, yêu thích thứ 2 thì để nguyện vọng 2… Tất cả các nguyện vọng đều được các trường xét tuyển bình đẳng như nhau”, ông Trung nói.

Trước những lo lắng của thí sinh vì điểm mình thấp nên phải thay đổi nguyện vọng, TS Lê Chí Thông - Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TPHCM lưu ý thí sinh rằng, dù thời điểm này không ai có thể nói được điểm chuẩn của các trường chính xác là bao nhiêu. Tuy nhiên, với tình hình điểm thi năm nay của thí sinh thấp hơn năm trước nên dự báo điểm chuẩn các trường có mức điểm chuẩn trên 23 trong năm 2017 có thể giảm từ 2-3 điểm.

Còn ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM khuyên rằng: “Thí sinh chỉ nên thay đổi các nguyện vọng trong trường hợp điểm số của mình không như mình đã dự định từ đầu. Và việc đổi nguyện vọng cũng phải đổi cho phù hợp, các ngành mình đã chọn các em không nên thay đổi, các em chỉ nên chọn trường phù hợp với điểm số của mình và điều kiện học tập của mình. Các em nên sắp xếp thứ tự các nguyện vọng của mình theo cách các ngành - trường phù hợp nhất ở thứ tự cao nhất và giảm dần theo sở thích và năng lực của mình”.

Đỗ Hợp (tổng hợp)