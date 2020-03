An Giang: May 5000 khẩu trang tặng sinh viên và người dân

Các bạn sinh viên tích cực may khẩu trang phục vụ cộng đồng phòng dịch Covid - 19



Theo anh Phong, sau khi đoàn trường phát động, các bạn sinh viên hưởng ứng tích cực, vì đây cũng là dịp vừa rèn tay nghề vừa mang lại ý nghĩa thiện nguyện giúp cộng đồng. Bên cạnh đó, sắp tới trường sẽ tiếp tục vận động để sản xuất nhiều hơn nữa phục vu cộng đồng, người dân.

Phát khẩu trang cho các bạn sinh viên



Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, trong tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid - 19 như phát tờ rơi truyên truyền, phát khẩu trang, nước sát khuẩn... đến tận người dân, xóm ấp và cả khu vực biên giới. Đồng thời, nên khuyến kích các bạn trẻ, ĐVTN tham gia làm các công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ cộng đồng, điển hình như sinh viên trường Cao đẳng nghề An Giang đang làm. "Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên An Giang, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19", anh Sĩ nói.