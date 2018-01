Bản tin Hình sự 18H: Ba cô gái bán dâm gần chục triệu trong khách sạn

Thấy con gái 11 tuổi của ông chủ ở nhà một mình,. Nghe tiếng con kêu cứu, người cha đã bắt giữ nghi phạm, trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đồng tháp vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Phú Lộc-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp.Thấy "con nợ" bỏ trốn,. Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) đã khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết) Phát hiện bị mật phục vây bắt trên sông Thu Bồn ở làng mộc Kim Bồng TP Hội An,. Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ khối lượng gỗ 30 phách, khoảng 8 khối. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Điện Biên vừa đột kích khách sạn Mường Thanh (thuộc phường Him Lam, TP Điện Biên) bắt quả tang Lò Văn Sinh (39 tuổi, ở tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (27 tuổi, ở Lào) đang mua bán trái phép chất ma túy, thu 21 bánh heroin (7,5 kg).Cuối năm 2001, trong lúc ẩu đả, Lê Như Thơm (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cùng đồng bọn chém chết ông Lê Thiên Hoa (ngụ tỉnh Bình Dương) do mâu thuẫn cá nhân.. Công an tỉnh Bình Định vừa truy bắt thành công được Thơm khi đối tượng đang ẩn náu ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. (Xem chi tiết) Bị người chồng say rượu đánh túi bụi,ngay sau đó. Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Thạch Thị Sô Khum để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Đến quán karaoke để giải quyết ẩu đả,. Vụ việc khiến một dân quân xã đứt ống xương tay trái, bị thương ở đầu và lưng. Công an TP Nha Trang đã bắt tạm giam 6 người để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Bắc Giang). Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm thẻ, giấy chứng nhận là phóng viên Thời báo Làng nghề Việt, một ô tô, 6 điện thoại, hơn 40 triệu đồng... (Xem chi tiết) Ập vào một khách sạn hạng sang, Công an TP Vinh bắt quả tang ba đôi nam nữ đang mua bán dâm qua môi giới của vợ chồng Nguyễn Thị Thanh (30 tuổi) và Cù Thái Hoài Vũ (30 tuổi, cùng ngụ phường Quán Bàu).

Sơn Ngân