Bản tin Hình sự 18H: Bị đâm chết vì quay lén thiếu nữ tắm?

Bị ra hiệu lệnh dừng ô tô,. Công an TX Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Phạm Văn Giới để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết) Liên quan tới vụ Chủ tịch xã bị Trưởng công an bắn bị thương, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thấu để điều tra, xử lý. Nạn nhân cho biết,Thấy em gái tố bị người yêu của dì quay lén khi tắm, mẹ thì bị thanh niên này đánh,. Sau khi gây án, Nhựt đã đến Công an phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên, An Giang) đầu thú. (Xem chi tiết) . Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang tổ chức điều tra, truy bắt nghi can gây án. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Nga Sơn làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ công nhân Đào Thị Thu Trang (18 tuổi, ở xã Nga Tân, huyện Nga Sơn).Phát hiện gia chủ để xe máy bên đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh) quên rút khóa,. Công an TP Huế đã bắt giữ Phước Anh để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Bất ngờnên bị dao cứa vào cổ, gục tại chỗ. Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã thu giữ con dao tại hiện trường và đang truy tìm các nghi can. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn, xô xát sau khi Trần Đức S. (21 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh). Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân