Bản tin Hình sự 18H: Cô bé 14 tuổi đến công an tố cáo bị bố hiếp dâm

. Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn cấp B.V.Đ (trú thôn Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Sau khi cự cãi nhau vì va chạm giao thông trên đường,. Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ Sa để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Để "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thị A. (ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương),. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can đối với ông Tâm về hành vi Nhận hối lộ. (Xem chi tiết) Thấy Nguyễn Xuân Chiến (35 tuổi, ngụ Hà Nội) có biểu hiện đáng ngờ,trong toilet. Chiến được cho là thừa nhận trộm thành công 3 lần bằng chiêu tương tự. (Xem chi tiết) Bị cảnh sát bao vây khi đang vận chuyển 20 bánh heroin và 5kg ma túy đá bằng xe máy từ Lào về Việt Nam,. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng. (Xem chi tiết) Thấy bạn bị trêu đùa, Nguyễn Duy Quang (19 tuổi, trú xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) vác dao đâm chết anh Phạm Duy Luật (27 tuổi, người cùng xã).Tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên đường Nguyễn Việt Hồng (phường An Phú, quận Ninh Kiều),. Vụ việc được bàn giao cho Công an quận Ninh Kiều xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết) Do nợ nần và túng tiền tiêu xài, Lê Văn Lạc (25 tuổi) rủ Nguyễn Văn Út (24 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Công an TP Pleiku, Gia Lai đang; két sắt ở cả cả 3 phòng trên bị đục phá, lấy trộm tài sản. Trích xuất camera cho thấy thời điểm 3h sáng có một đối tượng đột nhập. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân