Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị cắt cổ trong tình trạng khỏa thân

Phát hiện máu chảy bên ngoài tiệm hớt tóc-massage trên đường Lương Văn Can (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), người dân mở cửa vào kiểm tra, phát hiện. Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi, Trần Thị Phương Tâm (30 tuổi) mở cửa để Phạm Thị Ngọc Dung (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) trộm tiền và tài sản của nạn nhân. Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ 2 người đàn bà trên về hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết) Nghe tiếng kêu, nhiều người sống trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An) chạy ra ứng cứu thì phát hiện. Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhận định, nạn nhân bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người, mất nhiều máu. (Xem chi tiết) Kiểm tra sới gà tại nhà bà Trần Thị Thương (45 tuổi, trú xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên. Nhiều đối tượng tại đây chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng bất thành. Công an thu giữ hơn 180 triệu đồng, 76 điện thoại di động, 1 ôtô, 33 xe máy... (Xem chi tiết) Kiểm tra quán Bar No.1 tức vũ trường V18 cũ (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ),. Bước đầu, qua test nhanh phát hiện có 64 "nam thanh nữ tú" dương tính với ma tuý. (Xem chi tiết) Rạng sáng 1/1, lực lượng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) kiểm tra đột xuất quán bar Diamond Luxury 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 5 nam, 2 nữ dương tính với ma túy. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn trong quán cà phê,ngay sau đó do mất máu cấp. Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ Thụy tại một xã vùng sâu vùng xa ở Đồng Nai, cách hiện trường án mạng hơn 100km. (Xem chi tiết) Bị kiểm tra hành chính khi dừng đợi tàu ở vòng xoay Mã Vòng (đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang) do không đội mũ bảo hiểm,. Đối tượng còn rút dao đe dọa nhưng bị người dân phối hợp với CSGT khống chế. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân