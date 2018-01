Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị giết, hiếp dâm nhiều lần vì từ chối 'yêu'

Bất ngờ kiểm tra nhà trọ tại thị trấn Định An do "má mì" Ngô Kim Tuyết (56 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thuê,. Các "đào" khai, "má mì" tự tìm khách và thỏa thuận giá rồi thu 60.000/lần/người. (Xem chi tiết) Đòi cô hàng xóm cho "yêu" bất thành,. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam Đởi về các tội Giết người, Hiếp dâm. (Xem chi tiết) VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng (44 tuổi, GĐ Cty Thiên Mã), Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng,Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận đã. Theo đó, một can phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Bình, can phạm còn lại bị bắt tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn chuyện gia đình,nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Công an TP Bạc Liêu đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn, ẩu đả trong lúc ngồi nhậu tại nhà hàng ở xã Cà Ná (Thuận Nam, Ninh Thuận),trên đường tới viện. Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ Hiệp để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Sau khi tìm đến tận nhà vợ cũ,. Nạn nhân đã được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe rất kém, tiên lượng xấu. (Xem chi tiết) Rạng sáng 18/1, nam thanh niên 25 tuổi điểu khiển xe máy trên quốc lộ 1, khu vực cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) rồi bất ngờ châm lửa đốt cháy xe.nhưng may mắn bám được vào trụ cầu và được CSGT đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai cứu, đưa tới viện điều trị. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân