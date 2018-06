Bản tin Hình sự 18H: Con trai chứng kiến mẹ bị chém gục trên giường

bà T. T. S. (trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) được cho đã dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, xoắn tai, dùng gậy đánh vào chân khiến cháu H. Đ. T. (12 tuổi) phải nhập viện điều trị. Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã mời nữ giáo viên tiểu học S. lên trụ sở để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Thấy con chồng "hỗn" khi khách tới chơi nhà,. Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã mời nữ giáo viên tiểu học S. lên trụ sở để làm rõ vụ việc.

mất trộm két sắt có 400 triệu đồng, 30.000 USD và một số vàng, nữ trang các loại… ra trên đường Nguyễn Đình Chính (phường 8). Theo thông tin ban đầu, con trai nữ gia chủ cùng ba người bạn khệ nệ đẩy một thùng cacton ra ngoài trước khi chiếc két sắt "không cánh mà bay". (Xem chi tiết) Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang điều tra, truy xét vụra trên đường Nguyễn Đình Chính (phường 8). Theo thông tin ban đầu, con trai nữ gia chủ cùng ba người bạn khệ nệ đẩy một thùng cacton ra ngoài trước khi chiếc két sắt "không cánh mà bay".

quật tử thi chị Đào Thị Hoa (SN 1961) - nữ kế toán trưởng bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành đã chết 6 năm tại Nghệ An, gần một tháng nhưng vẫn chưa có kết quả giám định lãnh đạo. Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, các mẫu vật vụ khai quật giám định pháp y đang được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thực hiện. (Xem chi tiết) Liên quan đến vụ khain, gần một tháng nhưng vẫn chưa có kết quả giám định lãnh đạo. Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, các mẫu vật vụ khai quật giám định pháp y đang được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thực hiện.

ra quyết định tạm giam bị can Phạm Sỹ Hoài Như (SN 1980, nguyên thượng úy CSGT Công an quận Tân Bình, TPHCM) để điều tra liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (ngụ quận Gò Vấp). Trước đó, trong quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, Như được tại ngoại trong khi các đồng phạm khác bị tạm giam. (Xem chi tiết) Công an TPHCM cho biết đãđể điều tra liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (ngụ quận Gò Vấp). Trước đó, trong quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, Như được tại ngoại trong khi các đồng phạm khác bị tạm giam.

ông Đỗ Viết Lành (50 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) thắc mắc thì bị ông chủ tại đây cùng một số đối tượng vây đánh bị thương phải nhập viện điều trị. Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đang trưng cầu giám định thương tích đối với ông Lành để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Cho rằng giá bia ở tiệm tạp hóa trên địa bàn xã Cam An (huyện Cam Lộ) quá cao,. Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đang trưng cầu giám định thương tích đối với ông Lành để điều tra, xử lý.

người đàn ông này sau đó bị mắc kẹt lại và phải nhờ công an tới giải cứu. Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt giải cứu thanh niên này và tạm giữ nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp. (Xem chi tiết) Đục mái tôn của cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM) để chui vào trộm điện thoại nhưng. Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt giải cứu thanh niên này và tạm giữ nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp.

Hoằng Văn Kỳ (SN 1988, ngụ đường Cao Bá Quát, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa) bị CSGT TP Thanh Hóa sử dụng súng bắn lưới bắn vào xe máy để dừng phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi xách của đối tượng này có một khẩu súng tự chế. (Xem chi tiết) Không đội mũ bảo hiểm và cố tình bỏ chạy khi gặp CSGT,. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi xách của đối tượng này có một khẩu súng tự chế.

Đang ngủ cùng cậu con trai 16 tuổi,. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang điều tra vụ việc.Do mâu thuẫn trong lúc xem World cup, Nguyễn Hữu Lộc (SN 1972, hàng xóm Nhàn) ném chiếc tô sứ vào tường rồi bỏ về,. Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Nhàn để điều tra về hành vi Giết người.

Sơn Ngân