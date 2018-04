Bản tin Hình sự 18H:Cô gái bị đánh biến dạng mặt từ chối bồi thường

Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - nghi can thứ ba trong vụ dùng súng giả cướp ngân hàng An Bình (ABBank) vào sáng ngày 31/3 đã ra đầu thú. Theo Công an quận Tân Phú, TPHCM, “bước đầu, Khuê đã thừa nhận hành vi phạm tội và llời khai của đối tượng khớp với hai nghi can còn lại”. (Xem chi tiết) Sau nhiều ngày lẩn trốn,. Theo Công an quận Tân Phú, TPHCM, “bước đầu, Khuê đã thừa nhận hành vi phạm tội và llời khai của đối tượng khớp với hai nghi can còn lại”.

Phạm Anh Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) tìm đến tận phòng trọ, dùng dao và đũa đâm lia lịa vào ngực và mặt Kim Thành Sơn (SN 1990, ngụ xã Minh Hưng) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Anh Tuấn để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Ghen tuông khi bạn gái cũ có tình mới,

khởi tố bị can Nguyễn Văn Lai (SN 1988, trú xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) để làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc súng mà đối tượng sử dụng bắn chết người. Nam thanh niên này bị cáo buộc dùng súng K54 bắn chết bạn gái 18 tuổi trong phòng trọ trên đường Lê Duẩn (tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Gia Lai vừa

Ông Trưởng có hành vi nhận hàng trăm triệu đồng của một người đã bị tuyên 8 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chạy giảm án nhưng không thành, cũng không trả lại tiền. (Xem chi tiết) Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Xuân Trưởng (SN 1982, Trưởng công an xã Nhân Cơ) về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt giữ nhiều đối tượng có dấu hiệu "phê" ma túy đá. Sau khi mời các đối tượng về trụ sở Công an huyện Can Lộc để kiểm tra nhanh, 8 đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy. (Xem chi tiết) Bất ngờ đột kích quán Karaoke 999 (thuộc thôn Thanh Đồng, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc),.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa gửi công văn khẩn, yêu cầu Công an điều tra đường dây bán tiền ảo đa cấp liên quan Công ty CP Morden Tech. Động thái này được đưa ra sau khi, bằng hình thức kêu gọi mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin.Rủ anh họ đi uống cà phê nhưng bị từ chối,Sau khi gây án, Khôi uống thuốc tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Khôi về hành vi Giết người.Bị đánh gãy răng, dập mũi, chấn thương vùng mặt vì tranh nhau đĩa bánh xèo,. Được biết Khang là cháu trai của trưởng công an phường và từng gây hiểu lầm là họ hàng của Phó GĐ công an TP Đà Nẵng.Công an TP.Nam Định (Nam Định). Chủ tịch UBND xã Nam Phong xác nhận vụ việc trên tuy nhiên do Công an TP.Nam Định đang trong quá trình điều tra nên chưa thông tin về xã.

